قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما هو نظام "نيتروز" الذي ابتكرته هيونداي للسيارات الكهربائية؟

هيونداي
هيونداي
عزة عاطف

رغم حالة الضبابية التي تسيطر على مستقبل المركبات الكهربائية في السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية والتنظيمية، تواصل الشركات العالمية الكبرى تطوير تقنياتها لضمان ريادتها التكنولوجية. 

وفي هذا السياق، كشفت براءة اختراع مشتركة بين شركتي "هيونداي" و"كيا" عن تصميم ثوري لمنظومة الدفع الكهربائي، يشبه في مفعوله أنظمة “النيتروز” المستخدمة في سيارات الاحتراق الداخلي لرفع الأداء بشكل فوري ومؤقت.

تكنولوجيا البطارية المزدوجة لتحقيق التوازن بين القوة والمدى

تعتمد الفكرة المبتكرة التي سجلتها العلامتان الكوريتان على استخدام بطاريتين مختلفتين لتغذية المحركات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على حزمة بطارية واحدة كما هو معتاد. 

ويهدف هذا التصميم إلى تقديم مستويات أداء فائقة دون التأثير سلبًا على مدى القيادة، حيث يمكن للنظام توظيف البطارية الثانية لضخ طاقة إضافية هائلة في لحظات التسارع القوي أو القيادة الرياضية، بينما تتولى البطارية الأساسية الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة خلال الرحلات الطويلة.

التغلب على عقبات التبني العالمي للسيارات الكهربائية

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية "هيونداي" و"كيا" في أن التحول نحو الكهرباء يظل المسار المرجح للمستقبل بغض النظر عن وتيرة تبنيه في أسواق معينة. 

ومن خلال تحويل السيارات الكهربائية إلى مركبات أكثر إثارة في قيادتها، تسعى المجموعتان إلى جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يضعون متعة القيادة والأداء في مقدمة أولوياتهم، مما يقلل من الفجوة بين جاذبية السيارات الرياضية التقليدية والبدائل الكهربائية الحديثة.

مستقبل الأداء في الطرازات القادمة

يشير هذا الابتكار إلى إمكانية رؤية أجيال جديدة من الطرازات الرياضية التي تحمل شعارات "N" من هيونداي أو "GT" من كيا مزودة بهذه التقنية، مما يمنح السائقين القدرة على استدعاء قوة حصانية إضافية بضغطة زر واحدة. 

ويمثل هذا التطور التقني ردًا مباشرًا على التحديات التي تواجه مبيعات السيارات الكهربائية حاليًا، حيث تراهن الشركات على أن الابتكار في الأداء هو المفتاح لضمان استمرارية نمو هذا القطاع في ظل المنافسة الشرسة.

هيونداي تقنية النيتروز هيونداي وكيا براءة اختراع سيارات كهربائية 2026 السيارات الكهربائية بطارية السيارة الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

إمام عاشور

محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

إمام عاشور

علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في الأهلي.. ومن حق النادي بيعه

نيوم

نيوم يهزم الرياض بهدف لاكازيت ويعزز موقعه في دوري روشن

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد