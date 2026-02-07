ما هو نظام "نيتروز" الذي ابتكرته هيونداي للسيارات الكهربائية؟

رغم حالة الضبابية التي تسيطر على مستقبل المركبات الكهربائية في السوق الأمريكية نتيجة التغيرات السياسية والتنظيمية، تواصل الشركات العالمية الكبرى تطوير تقنياتها لضمان ريادتها التكنولوجية.

وفي هذا السياق، كشفت براءة اختراع مشتركة بين شركتي "هيونداي" و"كيا" عن تصميم ثوري لمنظومة الدفع الكهربائي، يشبه في مفعوله أنظمة “النيتروز” المستخدمة في سيارات الاحتراق الداخلي لرفع الأداء بشكل فوري ومؤقت.

تكنولوجيا البطارية المزدوجة لتحقيق التوازن بين القوة والمدى

تعتمد الفكرة المبتكرة التي سجلتها العلامتان الكوريتان على استخدام بطاريتين مختلفتين لتغذية المحركات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على حزمة بطارية واحدة كما هو معتاد.

ويهدف هذا التصميم إلى تقديم مستويات أداء فائقة دون التأثير سلبًا على مدى القيادة، حيث يمكن للنظام توظيف البطارية الثانية لضخ طاقة إضافية هائلة في لحظات التسارع القوي أو القيادة الرياضية، بينما تتولى البطارية الأساسية الحفاظ على كفاءة استهلاك الطاقة خلال الرحلات الطويلة.

التغلب على عقبات التبني العالمي للسيارات الكهربائية

تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية "هيونداي" و"كيا" في أن التحول نحو الكهرباء يظل المسار المرجح للمستقبل بغض النظر عن وتيرة تبنيه في أسواق معينة.

ومن خلال تحويل السيارات الكهربائية إلى مركبات أكثر إثارة في قيادتها، تسعى المجموعتان إلى جذب شريحة جديدة من العملاء الذين يضعون متعة القيادة والأداء في مقدمة أولوياتهم، مما يقلل من الفجوة بين جاذبية السيارات الرياضية التقليدية والبدائل الكهربائية الحديثة.

مستقبل الأداء في الطرازات القادمة

يشير هذا الابتكار إلى إمكانية رؤية أجيال جديدة من الطرازات الرياضية التي تحمل شعارات "N" من هيونداي أو "GT" من كيا مزودة بهذه التقنية، مما يمنح السائقين القدرة على استدعاء قوة حصانية إضافية بضغطة زر واحدة.

ويمثل هذا التطور التقني ردًا مباشرًا على التحديات التي تواجه مبيعات السيارات الكهربائية حاليًا، حيث تراهن الشركات على أن الابتكار في الأداء هو المفتاح لضمان استمرارية نمو هذا القطاع في ظل المنافسة الشرسة.