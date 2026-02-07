قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

" قمة آنفيلد " تشعل سباق الدوري الإنجليزي .. صلاح ومرموش في واجهة صراع اللقب.. وآرسنال يترقب

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية وبشكل خاص الجماهير المصرية إلى ملعب آنفيلد مساء الأحد حيث تكتب فصول جديدة من صراع مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في واحدة من أقوى مباريات الموسم وأكثرها تأثيرًا على شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة.

المواجهة لا تقتصر فقط على صدام تاريخي بين عملاقين من عمالقة الكرة الإنجليزية بل تحمل في طياتها أبعادا فنية ونفسية معقدة وقد تكون نقطة التحول الأهم في موسم يبدو حتى الآن مفتوحًا على كل الاحتمالات.

مانشستر سيتي.. اختبار الصمود في لحظة حرجة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه الكثير في سباق اللقب بعدما أصبح في المركز الثاني برصيد 47 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر مع تبقي 14 جولة فقط على نهاية الموسم.

ويعاني الفريق السماوي مؤخرا من تذبذب واضح في النتائج إذ لم يحقق سوى فوز وحيد خلال آخر 6 مباريات بالدوري مقابل 4 تعادلات وهزيمة وهو نزيف نقاط غير معتاد على كتيبة بيب جوارديولا التي اعتادت الحسم في مثل هذه المراحل.

ورغم ذلك يرفض المدرب الإسباني رفع الراية البيضاء مؤكدا أن السباق لم يحسم بعد وأن عدد المباريات المتبقية يمنح فريقه فرصة العودة شريطة استعادة الثبات الذهني والقدرة على إنهاء المواجهات الكبرى لصالحه بداية من اختبار آنفيلد الصعب.

ليفربول.. معركة الكرامة قبل الحسابات

على الجانب الآخر يخوض ليفربول المباراة بدوافع مختلفة فالفريق الذي يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة خرج عمليا من سباق اللقب لكن طموحاته لا تزال قائمة في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اللقاء يمثل فرصة مثالية للريدز لمصالحة جماهيرهم الغاضبة والرد على الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة إضافة إلى استغلال عامل الأرض والجمهور الذي لطالما شكل سلاحا حاسما في مباريات القمم على ملعب آنفيلد.

ومنح انتصار ليفربول الكاسح على نيوكاسل برباعية في الجولة الماضية الفريق دفعة معنوية قوية وأعاد بعض الثقة لجماهيره التي ما زالت تنتظر موسمًا يليق بحجم الاستثمارات والصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي في الصيف.

مواجهة مصرية بطعم خاص .. صلاح × مرموش

الأنظار المصرية ستكون مسلطة بشكل خاص على مواجهة محتملة تجمع بين محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في صدام يعكس تطور الحضور المصري في أقوى دوريات العالم.

محمد صلاح الذي عاد مؤخرا للتشكيل الأساسي بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا يحاول استعادة حسه التهديفي بعدما اكتفى هذا الموسم بـ6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 24 مباراة وهي أرقام لا تعكس كامل تأثيره داخل الملعب.

ويمتلك الملك المصري سجلا تاريخيا مميزا أمام مانشستر سيتي حيث يعد الفريق السماوي ثالث أكثر ناد هز شباكه صلاح ما يمنح الجماهير أملا في ليلة استثنائية جديدة للنجم المصري.

في المقابل يعيش عمر مرموش واحدة من أفضل فتراته منذ بداية الموسم بعد تعافيه من الإصابة التي عطلت انطلاقته ونجاحه في خطف الأضواء مؤخرًا خاصة بعدما سجل هدفين في شباك نيوكاسل خلال نصف نهائي كأس الرابطة ما يعزز حظوظه في الظهور أساسيا أمام ليفربول.

آرسنال يراقب

بعيدا عن قمة الأحد يترقب آرسنال ما ستسفر عنه المواجهة وهو الذي يسعى لاستغلال أي تعثر جديد لمنافسيه عندما يستضيف سندرلاند في مباراة لا تخلو من الصعوبة.

واستعاد الفريق اللندني توازنه بانتصار كبير على ليدز برباعية نظيفة ويسعى لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي قبل دخوله سلسلة مواجهات قوية قد تحدد مصير موسمه بالكامل.

صراع المراكز الأوروبية يشتعل

ولا تقل باقي مباريات الجولة أهمية حيث يسعى أستون فيلا للحفاظ على موقعه بين الكبار بينما يواصل مانشستر يونايتد انتفاضته اللافتة مع مايكل كاريك محاولا تحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف توتنهام في مواجهة مفتوحة على كل السيناريوهات.

كما تشهد الجولة مواجهات حاسمة في صراع القاع والمراكز المؤهلة لأوروبا أبرزها لقاء تشيلسي مع وولفرهامبتون في محاولة من البلوز لمواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة الهيبة المفقودة.

ملعب آنفيلد ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

حبس

اعترافات المتهمين في واقعة ضبط مواد مخدرة بمدينة نصر

جثة

رصاص الغدر من العم وابنه ينهى حياة ابن شقيقه فى قرية السمطا بقنا| اعرف السبب

ذهب

ذهب وفلوس وسلاح وممنوعات.. ضبط كنز علي بابا مع عصابة المخدرات في المقطم

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد