" قمة آنفيلد " تشعل سباق الدوري الإنجليزي .. صلاح ومرموش في واجهة صراع اللقب.. وآرسنال يترقب

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية وبشكل خاص الجماهير المصرية إلى ملعب آنفيلد مساء الأحد حيث تكتب فصول جديدة من صراع مشتعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في واحدة من أقوى مباريات الموسم وأكثرها تأثيرًا على شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة.

المواجهة لا تقتصر فقط على صدام تاريخي بين عملاقين من عمالقة الكرة الإنجليزية بل تحمل في طياتها أبعادا فنية ونفسية معقدة وقد تكون نقطة التحول الأهم في موسم يبدو حتى الآن مفتوحًا على كل الاحتمالات.

مانشستر سيتي.. اختبار الصمود في لحظة حرجة

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يدرك أن أي تعثر جديد قد يكلفه الكثير في سباق اللقب بعدما أصبح في المركز الثاني برصيد 47 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن آرسنال المتصدر مع تبقي 14 جولة فقط على نهاية الموسم.

ويعاني الفريق السماوي مؤخرا من تذبذب واضح في النتائج إذ لم يحقق سوى فوز وحيد خلال آخر 6 مباريات بالدوري مقابل 4 تعادلات وهزيمة وهو نزيف نقاط غير معتاد على كتيبة بيب جوارديولا التي اعتادت الحسم في مثل هذه المراحل.

ورغم ذلك يرفض المدرب الإسباني رفع الراية البيضاء مؤكدا أن السباق لم يحسم بعد وأن عدد المباريات المتبقية يمنح فريقه فرصة العودة شريطة استعادة الثبات الذهني والقدرة على إنهاء المواجهات الكبرى لصالحه بداية من اختبار آنفيلد الصعب.

ليفربول.. معركة الكرامة قبل الحسابات

على الجانب الآخر يخوض ليفربول المباراة بدوافع مختلفة فالفريق الذي يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة خرج عمليا من سباق اللقب لكن طموحاته لا تزال قائمة في حجز مقعد بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

اللقاء يمثل فرصة مثالية للريدز لمصالحة جماهيرهم الغاضبة والرد على الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي في الدور الأول بثلاثية نظيفة إضافة إلى استغلال عامل الأرض والجمهور الذي لطالما شكل سلاحا حاسما في مباريات القمم على ملعب آنفيلد.

ومنح انتصار ليفربول الكاسح على نيوكاسل برباعية في الجولة الماضية الفريق دفعة معنوية قوية وأعاد بعض الثقة لجماهيره التي ما زالت تنتظر موسمًا يليق بحجم الاستثمارات والصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي في الصيف.

مواجهة مصرية بطعم خاص .. صلاح × مرموش

الأنظار المصرية ستكون مسلطة بشكل خاص على مواجهة محتملة تجمع بين محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في صدام يعكس تطور الحضور المصري في أقوى دوريات العالم.

محمد صلاح الذي عاد مؤخرا للتشكيل الأساسي بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا يحاول استعادة حسه التهديفي بعدما اكتفى هذا الموسم بـ6 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 24 مباراة وهي أرقام لا تعكس كامل تأثيره داخل الملعب.

ويمتلك الملك المصري سجلا تاريخيا مميزا أمام مانشستر سيتي حيث يعد الفريق السماوي ثالث أكثر ناد هز شباكه صلاح ما يمنح الجماهير أملا في ليلة استثنائية جديدة للنجم المصري.

في المقابل يعيش عمر مرموش واحدة من أفضل فتراته منذ بداية الموسم بعد تعافيه من الإصابة التي عطلت انطلاقته ونجاحه في خطف الأضواء مؤخرًا خاصة بعدما سجل هدفين في شباك نيوكاسل خلال نصف نهائي كأس الرابطة ما يعزز حظوظه في الظهور أساسيا أمام ليفربول.

آرسنال يراقب

بعيدا عن قمة الأحد يترقب آرسنال ما ستسفر عنه المواجهة وهو الذي يسعى لاستغلال أي تعثر جديد لمنافسيه عندما يستضيف سندرلاند في مباراة لا تخلو من الصعوبة.

واستعاد الفريق اللندني توازنه بانتصار كبير على ليدز برباعية نظيفة ويسعى لتوسيع الفارق إلى 9 نقاط مع مانشستر سيتي قبل دخوله سلسلة مواجهات قوية قد تحدد مصير موسمه بالكامل.

صراع المراكز الأوروبية يشتعل

ولا تقل باقي مباريات الجولة أهمية حيث يسعى أستون فيلا للحفاظ على موقعه بين الكبار بينما يواصل مانشستر يونايتد انتفاضته اللافتة مع مايكل كاريك محاولا تحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف توتنهام في مواجهة مفتوحة على كل السيناريوهات.

كما تشهد الجولة مواجهات حاسمة في صراع القاع والمراكز المؤهلة لأوروبا أبرزها لقاء تشيلسي مع وولفرهامبتون في محاولة من البلوز لمواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة الهيبة المفقودة.