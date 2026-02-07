قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
تحقيقات وملفات

كلاسيكو الرياض يشتعل .. الاتحاد يصعد ضد التحكيم.. وجيسوس يفكك العميد بخطة ذكية

النصر واتحاد جدة
النصر واتحاد جدة

لم تتوقف أصداء كلاسيكو الكرة السعودية بين النصر واتحاد جدة عند حدود الفوز النصراوي بهدفين دون رد بل امتدت إلى ما بعد صافرة النهاية لتتحول المباراة إلى ملف ساخن عنوانه الرئيسي: التحكيم تحت النار والنصر يواصل مطاردة القمة بثبات تكتيكي لافت.

وشهدت المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين كل عناصر الإثارة من صراع على الصدارة وقرارات تحكيمية جدلية وغضب اتحادي رسمي وقراءة فنية أكدت تفوق النصر في إدارة التفاصيل.

بيان اتحادي ناري

إدارة نادي الاتحاد لم تنتظر طويلا وسارعت بإصدار بيان رسمي أعربت فيه عن استيائها الشديد من الأداء التحكيمي خلال اللقاء معتبرة أن الأخطاء التي شهدتها المباراة كان لها تأثير مباشر على النتيجة.

وأشار البيان الاتحادي صراحة إلى تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين لصالح الفريق إحداهما في وقت مبكر من الشوط الأول وهو ما أشعل غضب الجهاز الفني ولاعبي الفريق وأثار حالة من الاحتقان في المدرجات وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد النادي أن إحدى الحالات على الأقل أثبتت مراجعات تقنية الفيديو (VAR) أحقية احتسابها إلا أن القرار لم يتخذ ما فتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول آلية تطبيق التقنية وجدوى استخدامها في تصحيح الأخطاء المؤثرة.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن تحركه لا يهدف لإثارة الجدل بل يأتي في إطار الدفاع عن حقوق النادي والمطالبة بتفادي تكرار الأخطاء التحكيمية في المراحل الحاسمة المقبلة من عمر المسابقة خاصة في ظل تكرار الشكاوى هذا الموسم.

كونسيساو غاضب

الغضب الاتحادي لم يتوقف عند البيان الرسمي بل امتد إلى المؤتمر الصحفي حيث ظهر البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد غاضبا وصريحًا في انتقاداته.

وأكد المدرب البرتغالي أن المباراة كانت متكافئة فنيًا وأن فريقه قدم أداءً قويًا أمام منافس شرس على اللقب لكنه شدد على أن التحكيم لم يكن على مستوى الحدث.

وقال كونسيساو إن فريقه حرم من ركلة جزاء واضحة بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء إلى جانب حالة أخرى ضد أنجيلو فضلًا عن قرارات تسلل أوقفت هجمات واعدة معتبرا أن تلك القرارات أثرت على إيقاع اللقاء وسيناريوهاته.

وفيما يخص الغيابات وخاصة رحيل كريم بنزيما رفض المدرب الخوض في التفاصيل مكتفيًا بالتأكيد على أن اللاعب لم يعد ضمن صفوف الفريق وأن التركيز يجب أن يكون على العناصر الحالية.

جيسوس يكسب المعركة من الخطوط

بعيدا عن الجدل التحكيمي فرض النصر نفسه فنيًا كفريق أكثر تنظيمًا وقدرة على إدارة المباراة بفضل قراءة دقيقة من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس الذي تعامل مع اللقاء بمرونة تكتيكية واضحة.

وبدأ النصر المباراة بتشكيل 3-4-3 مع اعتماد كبير على التحركات السريعة للأطراف والضغط المبكر قبل أن يتحول دفاعيًا إلى 5-4-1 ليغلق المساحات أمام مفاتيح لعب الاتحاد.

وخلال فترات السيطرة لجأ جيسوس إلى التحول إلى 4-4-2 ما منح الفريق أفضلية عددية في وسط الملعب وأربك محاولات الاتحاد في بناء اللعب من العمق.

الضغط المتواصل من بروزوفيتش والخيبري في الوسط مع ثبات ثلاثي الدفاع أدى إلى عزل يوسف النصيري تمامًا وحرمان الاتحاد من أي خطورة حقيقية داخل منطقة الجزاء.

ماني يسد فراغ رونالدو بثوب القائد

في غياب كريستيانو رونالدو للمباراة الثانية على التوالي تولى السنغالي ساديو ماني دور القائد الهجومي للنصر ونجح في ترك بصمته على اللقاء.

وسجل ماني الهدف الأول من علامة الجزاء بثقة كبيرة وتحرك بذكاء بين الخطوط وقدم دورا قياديا واضحا داخل الملعب سواء من خلال الضغط أو توجيه زملائه ليحصد جائزة رجل المباراة عن جدارة.

ورغم عدم تسجيله من اللعب المفتوح إلا أن تأثيره كان حاسمًا وأكد قدرته على قيادة الخط الأمامي في غياب النجم البرتغالي.

جدول الترتيب يشتعل

هذا الفوز رفع رصيد النصر إلى 49 نقطة ليواصل مطاردته للهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط في صراع يبدو مرشحًا للاستمرار حتى الجولات الأخيرة.

في المقابل تجمد رصيد الاتحاد عند 34 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع ويزداد موقفه تعقيدًا في سباق المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

الكرة السعودية كلاسيكو الكرة السعودية النصر واتحاد جدة النصر اتحاد جدة ملعب الأول بارك دوري روشن

