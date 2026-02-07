ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

بينما يترقب العالم نسخة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، شهدت ولاية خاليسكو المكسيكية حالة صحية طارئة بعد انتشار مرض الحصبة بشكل سريع في مدينة جوادالاخارا، إحدى المدن الرئيسة المستضيفة لمباريات البطولة، وفق ما نقل موقع ABC News الأمريكي.

حالة طوارئ بعد تفشي الحصبة

أعلنت السلطات المحلية حالة التأهب الصحي وفرضت ارتداء الكمامات في المدارس ضمن سبعة أحياء محددة بمدينة جوادالاخارا، لمدة 30 يومًا، في محاولة للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الوضع الصحي.

وجاء ذلك بعد تحذير أصدرته منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بشأن تزايد حالات الحصبة، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يمكن الوقاية منه باللقاح، في المكسيك وعدد من دول الأمريكيتين.

أرقام الإصابات في المكسيك

تشير البيانات الرسمية إلى تسجيل 1981 حالة مؤكدة منذ بداية العام الجاري، إلى جانب أكثر من 5200 حالة مشتبه بها، ما يجعل المكسيك على رأس دول المنطقة من حيث الإصابات. وتعتبر ولاية خاليسكو البؤرة الرئيسية للوباء، حيث سجلت 1163 حالة مؤكدة و 2092 حالة مشتبه فيها.

ويرجّح خبراء الصحة العامة أن تراجع معدلات التطعيم خلال السنوات الأخيرة ساهم في زيادة أعداد الإصابات بشكل ملحوظ.

استثناء صحي قبل كأس العالم

تفشي الحصبة يكتسب أهمية خاصة في ظل استعداد المكسيك لاستقبال ملايين الزوار من مختلف دول العالم خلال البطولة، إذ تعد جوادالاخارا من أبرز المدن المستضيفة للمباريات، ما يضع السلطات تحت ضغط للسيطرة على الوضع سريعًا.

أعراض الحصبة ومضاعفاتها

الحصبة

توضح منظمة الصحة العالمية أن أعراض الحصبة تبدأ عادة بعد 10 إلى 14 يومًا من التعرض للفيروس، وتشمل:

سيلان الأنف والسعال

احمرار العينين مع زيادة إفراز الدموع

ظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين

يظهر الطفح الجلدي بعد 7 إلى 18 يومًا من التعرض، ويبدأ على الوجه والرقبة ثم يمتد لباقي الجسم، ويستمر عادة 5 إلى 6 أيام قبل أن يختفي.

أشارت المنظمة إلى أن مضاعفات الحصبة قد تكون خطيرة، وتشمل:

العمى

التهاب الدماغ

الإسهال الحاد والجفاف

التهابات الأذن

مشاكل تنفسية مثل الالتهاب الرئوي

كما حذرت من أن إصابة النساء الحوامل بالحصبة قد تؤدي إلى ولادة مبكرة أو أطفال منخفضي الوزن عند الولادة.