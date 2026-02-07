أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 7 فبراير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي لصغار دولة التلاوة

واختارت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» المتسابق الفائز بين الخمسة الصغار خلال الحلقة الخامسة والعشرين، عبر طريقة تصويت خاصة، حيث كتب كل محكم اسم المتسابق المفضل لديه على كارت منفصل؛ ثم قام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بجمع الكروت وإعلان النتيجة لمعرفة من يستحق جائزة «الغصن الذهبي».

مطلوب سكرتيرة حسناء | كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تقلل من شأن المرأة .. فيديو

كشفت الكاتبة الروائية سلوى بكر ، عن دور المرأة المصرية في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن مشاركتها الفاعلة في المجتمع أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات.

بكري : نتنياهو أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري، وتحدث عن تنامي قدرات القوات المسلحة المصرية في اجتماع مغلق في الكنيست والذي تم تسريبه للصحفيين.

مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حروب تشن من الداخل وهدفها أن محدش ينجح يريد أصحابها أن يكون الرئيس السيسي لوحده ويعمل بمفرده.

أمراض تفقد الإنسان الوزن رغم زيادة الشهية.. حسام موافي يكشف عنها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن فقدان الوزن أو فقدان الشهية يرجعان إلى أسباب مرضية.

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

«إكسبت» و«ميلبت» أبرز تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر والتي تعمل الأجهزة المعنية حاليا على غلقها وحجبها بشكل كامل، للحفاظ على ثروات المصريين وشباب مصر من الضياع بسبب استخدام هذه التطبيقات.