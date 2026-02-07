قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل رمضان بـ أيام.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت7-2-2026 والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة
أجراس المدارس تدق من جديد في 12 محافظة لبدء الترم الثاني
تشكيل الأهلي المتوقع أمام شبيبة القبائل اليوم في دوري أبطال إفريقيا
نتنياهو ينضم لـ مجلس السلام .. ويلتقي ترامب 18 فبراير
تعاون مصرى هولندى لاسترداد رأس حجرى نادر من عصر الملك تحتمس الثالث
فضل صلاة الضحى للزواج في آخر شعبان.. 4 أدعية تجمعك بمن تحب
ترامب: رسوم جمركية على الدول التي تستورد من إيران وعقوبات تطال النفط
أخبار السيارات| أرخص 5 عربيات سيدان في مصر.. مزايا هيونداي ستاريا EV 2026 الكهربائية.. أسعار ومواصفات تويوتا فورتشنر
ناقلات النفط تزيد سرعتها بمضيق هرمز وسط تدريبات إيران بالذخيرة الحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | حالة الطقس اليوم السبت.. عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي.. كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تعادي المرأة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد شحتة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 7 فبراير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا، وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

عمر علي يفوز بجائزة الغصن الذهبي لصغار دولة التلاوة

واختارت لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة» المتسابق الفائز بين الخمسة الصغار خلال الحلقة الخامسة والعشرين، عبر طريقة تصويت خاصة، حيث كتب كل محكم اسم المتسابق المفضل لديه على كارت منفصل؛ ثم قام الداعية الإسلامي مصطفى حسني بجمع الكروت وإعلان النتيجة لمعرفة من يستحق جائزة «الغصن الذهبي».

مطلوب سكرتيرة حسناء | كاتبة تهاجم إعلانات وظائف تقلل من شأن المرأة .. فيديو

كشفت الكاتبة الروائية سلوى بكر ، عن دور المرأة المصرية في مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن مشاركتها الفاعلة في المجتمع أثبتت جدارتها وقدرتها على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف المجالات.

بكري : نتنياهو أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أصبح عنده هاجس اسمه الجيش المصري، وتحدث عن تنامي قدرات القوات المسلحة المصرية في اجتماع مغلق في الكنيست والذي تم تسريبه للصحفيين.

مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حروب تشن من الداخل وهدفها أن محدش ينجح يريد أصحابها أن يكون الرئيس السيسي لوحده ويعمل بمفرده.

أمراض تفقد الإنسان الوزن رغم زيادة الشهية.. حسام موافي يكشف عنها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن فقدان الوزن أو فقدان الشهية يرجعان إلى أسباب مرضية.

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

«إكسبت» و«ميلبت» أبرز تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر والتي تعمل الأجهزة المعنية حاليا على غلقها وحجبها بشكل كامل، للحفاظ على ثروات المصريين وشباب مصر من الضياع بسبب استخدام هذه التطبيقات.

درجات الحرارة دولة التلاوة إعلانات وظائف نتنياهو الجيش المصري حسام موافي المراهنات الإلكترونية تطبيقات المراهنات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

جانب من الحادث

الميكروباص بقى خردة.. مصرع 4 وإصابة 12 في تصادم مروع بالكوم الأحمر| صور

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

ترشيحاتنا

اللقاء

زراعة الإسماعيلية تنفذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بقرية جلبانة

مدير عام فرع محو الأمية ببني سويف

تسليم شهادات محو الأمية لـ 45 من الدارسين في الواسطى | شاهد

جهود متنوعة

أخبار أسوان| افتتاح مساجد جديدة.. مهرجان الفنون يواصل فعاليات بالمواقع الأثرية

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد