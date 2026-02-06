أخبار التوك شو| الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.. استشاري صحة نفسية يحذر من إدمان الألعاب الإلكترونية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بدر عبد العاطي: نرفض أي محاولات لتقسيم غزة أو فصلها عن فلسطين

شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا.

نيللى كريم: كلنا بنمر بظروف صعبة ورحت قبل كده لدكتور نفسي.. فيديو

تصدرت تصريحات الفنانة نيللى كريم، بخصوص المرض النفسي، وتعرض البعض لمشكلات خلال فترة الطفولة، وحديثها عن عملها الجديد «على قدّ الحب» مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة.

علماء الأزهر يحثون على الاستعداد النفسي والروحي لشهر رمضان

أكد الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، على أهمية استثمار الأيام المتبقية من شهر شعبان للتحضير النفسي والروحي لاستقبال شهر رمضان المبارك.

استشاري صحة نفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية خطر يهدد الأطفال والمراهقين

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تزايد مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية بين الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لم تعد سلوكا ترفيهيا بريئا.

ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط

أعلنت الخارجية الإيرانية عن إنطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

قومي الطفولة والأمومة: ختان الإناث جريمة.. وبحلول 2030 سنصل لـ 0%

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اليوم الجمعة هو اليوم العالمي لـ رفض ختان الإناث، مطالبة بمنع ترديد كلمة ختان الإناث، والقول بـ تشويه الأعضاء التناسلية للفتاة.

استعدادا لاستقبال شهر رمضان.. خطة تونسية لتوفير السلع الغذائية في المتاجر

رصدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، نسرين رمضاني، استعدادات تونس لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن التحضيرات بدأت على قدم وساق وعلى عدة مستويات لضمان جاهزية الجميع لهذا الموسم.

استشاري مناعة: الماغنسيوم عنصر أساسي لوظائف العضلات والقلب وتحسين النوم

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أهمية عنصر الماغنسيوم لصحة الإنسان، مشيرة إلى أنه من العناصر الدقيقة التي يحتاجها الجسم بكميات محدودة، لكنه يلعب دورًا محوريًا في عدد كبير من العمليات الحيوية