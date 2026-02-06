انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط

أعلنت الخارجية الإيرانية عن إنطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن في مسقط، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن محادثات مسقط تقتصر حصرا على الملف النووي ولا نقاش مطلقا بشأن القضايا الدفاعية، موضحة أن عراقجي أكد لنظيره العماني الاستعداد للدفاع عن إيران ضد أي تجاوزات أو مغامرات.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية أن عراقجي شدد على الدبلوماسية لحماية مصالح إيران، فيما أكد وزير خارجية عمان: «أننا نتطلع لأن تمهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لتفاهم دائم».