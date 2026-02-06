قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية

القسم الخارجي

شهدت أسعار الذهب والفضة في لبنان تقلبات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار حيرة صائغي المجوهرات والمستثمرين على حد سواء. وصل سعر الأوقية من الذهب إلى نحو 5,000 دولار، بين أعلى مستوى له عند 5,595 دولار وأدنى مستوى عند 4,600 دولار، خلال أيام قليلة.

ورغم المقارنة التاريخية، لا توجد حالياً أي حادثة أو سبب واضح يمكن تفسيره لارتفاع وانخفاض الذهب والفضة بهذه السرعة.

الذهب كملاذ آمن

منذ 2019، يعاني لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمصرفية في تاريخه الحديث. وحتى قبل الأزمة، كان العديد من اللبنانيين يتجهون إلى الاستثمار في المعادن الثمينة، خصوصاً الذهب، كوسيلة لحماية أموالهم من التضخم وفقدان الثقة بالبنوك.

وبحسب محللين، فإن الذهب غالباً ما يشهد طلباً متزايداً خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الجيوسياسي، وهو ما يفسر ارتفاع الاهتمام به في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط والتوترات العالمية.

تأثيرات التقلبات على الأعمال

قال أحد صائغي المجوهرات في بيروت، وطلب عدم الكشف عن اسمه الكامل، إن الأعمال تباطأت نتيجة تقلبات الأسعار، مضيفاً: "لا أحد يفهم ما يحدث".

وأوضح آخر أن التقلبات الحادة أثرت على سير العمل وفهم السوق، لكنه لم يخفِ قلقه من استمرار عدم الاستقرار وتأثيره على النشاط التجاري اليومي.

تحليلات وتوقعات مستقبلية

المحللون منقسمون حول سبب هذه التغيرات السريعة. يعتقد البعض أن ارتفاع الدولار وظروف اقتصادية أكثر استقراراً دفع المستثمرين للبيع عند مستويات عالية.

في المقابل، يرى آخرون أن الهبوط يمثل تصحيحاً للأسعار بعد أن أصبح الذهب مبالغاً في قيمته.

ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر القادمة، إذ تشير تقديرات JP Morgan إلى إمكانية زيادة قيمته بنسبة 30% قبل نهاية 2026.

