حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

شيع أهالي بني مزار شمال المنيا جثمان العروس التي لقت مصرعها في حادث انقلاب سيارة زفافها والتي أسفرت عن إصابة 3 آخرين، ليتحول حفل الزفاف الي مأتم، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة، وقام أهالي بني مزار باداء صلاة الجنازة على العروس ودغنها بمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد وانهيار الأب.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري عند مدخل قرية القيس بمركز بني مزار بشمال محافظة المنيا.

وبالفحص وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بني مزار تبين إنقلاب سيارة معده لزفه عروسان مما أسفر عن مصرع العروسه دولت. ع. ا 20 سنة، فيما اصيب العريس ويدعي احمد. ك. ع 22 سنة ويعاني من غيبوبة، كما اصيبت ريم. م. ص 17 سنة له سحجات وكدمات واحمد. م. ع 58 سنة به سحجات وكدمات.

وتم نقل جثه العروسة لمشرحة المستشفى العام وجار نقل العريس لمستشفى المنيا الجامعي ، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة واخطرت النيابه العامه لتولي التحقيق والتي قررت بندب الطبيب مفتش صحة المركز.

