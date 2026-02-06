قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خرجت من الحبس.. إخلاء سبيل سوزي الأردنية
صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة
دعاء ساعة الإجابة في ثالث جمعة من شعبان.. ادرك أبواب الرزق بـ10 كلمات
مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار
رئيس "مجمع عمال مصر": إفريقيا قارة الفرص الجاهزة.. والاستثمار بوابة التنمية المستدامة
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران: لا يمكننا ضمان سلامتكم
عبد الله السعيد الأبرز.. الغيابات تضرب الزمالك أمام زيسكو في الكونفدرالية
الأهلي يستعد لتجديد عقد إمام عاشور بعد الأزمة
ترامب: الانتخابات في أمريكا مزورة.. ولن يكون هناك دولة
البنتاجون يطلق منافسة لإنتاج طائرات مسيرة هجومية منخفضة التكلفة
السكة الحديد: واقعة حشرات القطار حدث طارئ
استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
رباب الهواري

أكد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن مواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 كانت الأصعب على لاعبي الفراعنة خلال مشوار البطولة، مشددًا على أن المنتخب قدم أداءً مشرفًا يستحق الإشادة، كما نفى بشكل قاطع صحة ما تردد حول تهديد حسام حسن لإمام عاشور باستبعاده من كأس العالم.


وقال مراد، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن لاعبي المنتخب دخلوا المعسكر منذ اليوم الأول وهم في قمة التركيز، واضعين هدفًا واضحًا يتمثل في التتويج بالبطولة والوصول إلى المباراة النهائية، في ظل امتلاك المنتخب جيلًا مميزًا يضم أسماء كبيرة مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، وتريزيجيه، ومحمد الشناوي.


وأضاف أن منتخب مصر نجح في التأهل إلى كأس العالم دون ضغوط، وبفارق مريح من النقاط، مؤكدًا أن الطموح كان مشروعًا لحصد لقب أمم أفريقيا، خاصة أن اللاعبين لم يكونوا راضين عن الاكتفاء بالمركز الرابع.


وأشار مراد إلى أن حسام حسن وإبراهيم حسن يمتلكان خبرات كبيرة في التعامل مع الضغوط، لافتًا إلى التطور الملحوظ في الكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، ما جعل بطولة أمم أفريقيا 2025 واحدة من أقوى النسخ على المستوى الفني، مؤكدًا أن التواجد ضمن المربع الذهبي يُحسب للمنتخب.


وشدد على أن منتخب مصر ظل متماسكًا حتى آخر مباراة، على عكس بعض المشاركات السابقة، مؤكدًا أن جميع اللاعبين ظهروا بمستوى مميز طوال البطولة.


وأوضح مراد أن مواجهة السنغال كانت اليوم الأصعب نفسيًا على لاعبي المنتخب، حيث سادت حالة من الصدمة بعد المباراة، إلا أن حسام حسن حرص على دعم اللاعبين معنويًا، مؤكدًا لهم أنهم قدموا كل ما لديهم، وأن هذه هي طبيعة كرة القدم، مع الإشارة إلى بعض السلبيات التي كان الجهاز الفني قد تحدث عنها مسبقًا، مثل فتح باب الاحتراف مبكرًا، والسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة.
وتطرق مراد للحديث عن إمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب أبدى سعادته بأجواء المعسكر، واعتبره من أفضل المعسكرات التي شارك فيها، معربًا عن تمنياته بأن يُختتم بالتتويج باللقب.


ونفى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر بشكل قاطع ما تردد عن تهديد حسام حسن لإمام عاشور بالاستبعاد من كأس العالم حال عدم اعتذاره للأهلي، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأنه حرص على نفيها فورًا لتجنب إثارة أزمة كبيرة لا أساس لها.


واختتم مراد تصريحاته بالتأكيد على أن حراس مرمى منتخب مصر الأربعة يمتلكون مستويات مميزة، وجميعهم جاهزون لحماية عرين الفراعنة في كأس العالم، مشددًا على أن القرار النهائي يظل في يد المدير الفني حسام حسن.
