شريف عبدالفضيل: غياب إمام عاشور أثر على الأهلي.. وناصر منسي طيب وغلبان

أكد شريف عبدالفضيل، لاعب الكرة المصري السابق، أن كل من الأهلي وبيراميدز تأثروا بإرهاق السفر والارتباطات القارية خلال منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على نتائج الفريقين.

إمام عاشور

وقال عبدالفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأهلي وبيراميدز متأثرين بالسفر والإرهاق، وهذا أثر على نتائجهم في الدوري.”

وأضاف، أن غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي كان له تأثير سلبي كبير، لافتًا إلى أن اللاعب يمثل قوة هجومية أساسية للفريق ويمتلك القدرة على تقديم الحلول في الشق الهجومي.

وأوضح أن المشاركة الكاملة لعاشور في آخر أربع مباريات بالدوري كانت لتضمن نتائج إيجابية، مؤكدًا أن اللاعب شارك في لقاء وادي دجلة وغاب عن ثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل.

وتطرق شريف عبدالفضيل إلى قرار الأهلي بإيقاف إمام عاشور، مؤكدًا أنه قرار نهائي وسيكمل اللاعب مدة الإيقاف لمدة أسبوعين.

وأضاف: “كنت أفضل أن يعاقب الأهلي إمام عاشور ماليًا بعقوبة كبيرة دون إيقافه، لتجنب تأثير الغياب على الفريق.”

كما تحدث عبدالفضيل عن بعض اللاعبين الآخرين، وقال: “يلسين كامويش المهاجم الجديد من الصعب الحكم عليه بعد 20 دقيقة فقط، أما ناصر منسي فهو لاعب طيب وغلبان، هادئ ولا يتحدث كثيرًا، لكنه دائمًا متواجد ويؤدي بشكل جيد في المباريات الصعبة.”

وأشار إلى أن ناصر منسي أثبت جدارته عند مواجهة الأهلي في مباراة السوبر، مؤكدًا أن حضوره مهم للفريق في المباريات الكبرى وأثبت جدارته في أكثر من مناسبة.