دعاء 17 شعبان 1447.. 15 كلمة مستجابة للرزق وقضاء الحاجة
قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
الكبير هيفضل كبير .. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بالزمالك بعد الخماسية
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
رياضة

شريف عبدالفضيل: غياب إمام عاشور أثر على الأهلي.. وناصر منسي طيب وغلبان

إمام عاشور
إمام عاشور
باسنتي ناجي

أكد شريف عبدالفضيل، لاعب الكرة المصري السابق، أن كل من الأهلي وبيراميدز تأثروا بإرهاق السفر والارتباطات القارية خلال منافسات الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على نتائج الفريقين.

إمام عاشور 

وقال عبدالفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: “الأهلي وبيراميدز متأثرين بالسفر والإرهاق، وهذا أثر على نتائجهم في الدوري.”

وأضاف، أن غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي كان له تأثير سلبي كبير، لافتًا إلى أن اللاعب يمثل قوة هجومية أساسية للفريق ويمتلك القدرة على تقديم الحلول في الشق الهجومي.

وأوضح أن المشاركة الكاملة لعاشور في آخر أربع مباريات بالدوري كانت لتضمن نتائج إيجابية، مؤكدًا أن اللاعب شارك في لقاء وادي دجلة وغاب عن ثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل.

وتطرق شريف عبدالفضيل إلى قرار الأهلي بإيقاف إمام عاشور، مؤكدًا أنه قرار نهائي وسيكمل اللاعب مدة الإيقاف لمدة أسبوعين.

وأضاف: “كنت أفضل أن يعاقب الأهلي إمام عاشور ماليًا بعقوبة كبيرة دون إيقافه، لتجنب تأثير الغياب على الفريق.”

كما تحدث عبدالفضيل عن بعض اللاعبين الآخرين، وقال: “يلسين كامويش المهاجم الجديد من الصعب الحكم عليه بعد 20 دقيقة فقط، أما ناصر منسي فهو لاعب طيب وغلبان، هادئ ولا يتحدث كثيرًا، لكنه دائمًا متواجد ويؤدي بشكل جيد في المباريات الصعبة.”

وأشار إلى أن ناصر منسي أثبت جدارته عند مواجهة الأهلي في مباراة السوبر، مؤكدًا أن حضوره مهم للفريق في المباريات الكبرى وأثبت جدارته في أكثر من مناسبة.

إمام عاشور الاهلي الزمالك

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

حالة الطقس في مصر

الطقس غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار ببعض المناطق

أحمد سيد زيزو

الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

الغندور

كل التحية.. خالد الغندور يوجه رسالة إلى معتمد جمال بعد خماسية الزمالك

سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة 17 بالدوري

الزمالك

رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس
طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب
هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟
دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد و الجمهور يسأل:"مين دى"؟

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

