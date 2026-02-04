الأهلي يعلن مدة غياب زيزو قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن فترة غياب أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي على استاد القاهرة.

وأفاد المصدر أن زيزو يعاني من مزق في العضلة الخلفية، وسيغيب عن صفوف الأهلي لفترة قد تصل إلى شهر كامل، ما يجعله خارج مواجهة الفريق المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني 1-1 في الجولة الرابعة لدور المجموعات على ملعب الأخير، ليحافظ على صدارته للمجموعة برصيد 8 نقاط.

استعدادات الفريق

ومنح ييس توروب، المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة سلبية اليوم الأربعاء بعد التعادل أمام البنك الأهلي، على أن يعود الفريق للتدريبات غدًا الخميس بشكل طبيعي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل.

يذكر أن الأهلي تعادل أمس مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.