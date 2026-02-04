قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية
أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
فن وثقافة

دينا الشربيني تتصدر Vogue Arabia: مرحلة جديدة فنيًا وإنسانيًا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
علا محمد

تصدرت الفنانة دينا الشربيني غلاف مجلة Vogue Arabia في عددها الأخير، حيث كشفت عن ملامح مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية والشخصية.

وقالت دينا خلال الحوار أن شغفها بالتطور هو المحرك الرئيسي لقراراتها، قائلة: "رغم اني أشعر بالفخر عند مشاهدة أعمالي، لكنني أؤمن أن النمو لا حدود له. أسعى دائمًا لتحديات جديدة، سواء كفنانة أو كإنسانة."

كما تحدثت عن مسلسلها الرمضاني الجديد "اتنين غيرنا"، الذي تقدم فيه شخصية "نور"، واصفةً الدور بأنه "انعطاف تام " مقارنة بأدوارها السابقة، خاصة بعد شخصية "ليلى" في مسلسل "كامل العدد" التي استمرت ثلاث سنوات. وأوضحت أن هذا العمل يمثل محطة تحول هامة في مسيرتها.

وأشارت دينا إلى الفرق بين الشاشة الصغيرة والسينما، مؤكدة أن لكل منهما سحره الخاص وتحدياته: "كلاهما يمثل تحديًا قويًا، ليس من أجل المنافسة، بل سعيًا شخصيًا لتطوير أدائي وتقديم شيء ذو معنى يتجاوز ما قدمته سابقًا."

وعلى الصعيد الإنساني، تحدثت عن الحب والاحترام، قائلة: "الحب الحقيقي غير مشروط، لكن أساسه الاحترام. العلاقة التي تفتقر إلى الاحترام تفقد روحها وقيمتها، مهما كان الحب عميقًا." وأضافت: "واجه الحياة بقلب مفتوح، فالحكمة التي تجدها في التعثر تمهد الطريق للنجاح الحقيقي. الحب الخالي من الأمان أو العاطفة الصادقة يسبب وجعًا أكثر من السعادة."


من المقرر عرض مسلسل دينا الشربيني  "اتنين غيرنا" في موسم رمضان 2026.

وتدور أحداث المسلسل حول مدرس ثانوي منفصل عن زوجته ويعاني من أزمات نفسية، يلتقي صدفةً بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، لتبدأ بينهما قصة حب تواجه العديد من التحديات والصعوبات .

المسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم آسر ياسين ودينا الشربيني، بالإضافة إلى هنادي مهنا، نور إيهاب، فدوى عابد، محسن منصور، أحمد حسن، صفوة، سحر رامي، صدقي صخر، وغيرهم .

