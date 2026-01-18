بالألماظ.. دينا الشربيني تبهر متابعيها بإطلالتها في Joy Awards

حرصت الفنانة دينا الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها أمس حفل Joy Awards في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل إطلالة دينا الشربيني في Joy Awards

تألقت دينا الشربيني في الحفل بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المطرز بالكامل، واتسم التصميم بالاكمام المصنوعة من التل الشفاف.

ولفتت دينا الشربيني الأنظار بأقراط وخاتم فخم مصنوع من الألماظ، مما زاد من أناقتها ونالت إعجاب الكل بجمالها.

ومن الناحية الجمالية، بدت دينا الشربيني بخصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها وكشف عن جمالها.