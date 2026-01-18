بالستان البمبي.. هشام ماجد وزوجته يخطفان الأنظار في حفل جوي أووردز

شارك الفنان هشام ماجد صورا له رفقة زوجته خلال حضوره حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2026، الذي انطلق أمس في الرياض.

تفاصيل إطلالة زوجة هشام ماجد فى حفل Joy Awards..

وتألقت زوجة هشام ماجد فى الصور بإطلالة أنيقة و مميزة مرتدية فستانا باللون الستان البمبمى الفاتح وهو ما يطلق عليه البينك بودر كشف عن رشاقتها و قوامها الممشوق وخصرها المنحوت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

احتفل كل من هشام ماجد ومصطفى غريب مع فريق عمل مسلسل «أشغال شقة جدًا» بتتويج العمل بجائزة أفضل مسلسل مصري، وذلك خلال فعاليات حفل Joy Awards، الذي تصدر مؤشرات البحث كونه أحد أبرز الفعاليات الفنية في السعودية.

وجاء فوز المسلسل تتويجًا لحالة النجاح الجماهيري والنقدي التي حققها منذ عرض حلقاته، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بأسلوبه الكوميدي المختلف، ومعالجته الذكية لتفاصيل الحياة اليومية بروح ساخرة وبسيطة وصلت إلى مختلف شرائح الجمهور.