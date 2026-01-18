قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
انهيار الفنانة شيرين خلال جنازة شقيقها.. شاهد
إسرائيل تتسلّم دفعة جديدة من طائرات إف-35 وسط تصاعد التوتر مع إيران
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
فيروس مصرفي خطير ينتشر عبر واتساب.. احذر قبل فتح أي رسالة
تسبب له بعاهة مستديمة.. والدة طالب البحيرة بعد إصابته بـ50 غرزة في الوجه على يد زميله: عايزة حق ابني
تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات
دولة التلاوة.. محمد وفيق ينفي شائعات تحيز الشيخ طه النعماني
نصف طن مخدرات بـ77 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر إجرامية في سوهاج
بالستان البمبي.. هشام ماجد وزوجته يخطفان الأنظار في حفل جوي أووردز



رنا عصمت

شارك الفنان هشام ماجد صورا له رفقة زوجته خلال حضوره حفل توزيع الجوائز Joy Awards 2026، الذي انطلق أمس في الرياض.

تفاصيل إطلالة زوجة هشام ماجد فى حفل Joy Awards..

 

وتألقت زوجة هشام ماجد فى الصور بإطلالة أنيقة و مميزة مرتدية فستانا باللون الستان البمبمى الفاتح وهو ما يطلق عليه البينك بودر كشف عن رشاقتها و قوامها الممشوق وخصرها المنحوت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها. 

احتفل كل من هشام ماجد ومصطفى غريب مع فريق عمل مسلسل «أشغال شقة جدًا» بتتويج العمل بجائزة أفضل مسلسل مصري، وذلك خلال فعاليات حفل Joy Awards، الذي تصدر مؤشرات البحث كونه أحد أبرز الفعاليات الفنية في السعودية.

وجاء فوز المسلسل تتويجًا لحالة النجاح الجماهيري والنقدي التي حققها منذ عرض حلقاته، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بأسلوبه الكوميدي المختلف، ومعالجته الذكية لتفاصيل الحياة اليومية بروح ساخرة وبسيطة وصلت إلى مختلف شرائح الجمهور.

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

تشييع جنازة شقيق الفنانة شيرين من مسجد السيدة نفيسة

إيرادات الأفلام.. فرحة آسر ياسين.. وصدمة ريهام عبد الغفور

تشييع جنازة الفنان من محمود بشير من مسجد السيدة نفيسة ظهرا

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

محافظ الشرقية يوجّه بتكثيف أعمال النظافة وتطهير المجرى المائي بكورنيش بحر مويس

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

