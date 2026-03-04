محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ

أعرب الفنان محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن سعادته البالغة بسبب مدح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في إمكانياته الفنية ونجاح مسلسله الأخير.

ونشر محمد إمام، مقطع فيديو للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إذا كان محمد إمام خليفة والده عادل إمام: "أقوى من عادل إمام، وعادل إمام يفرح إن ابنه أحسن وأقوى منه".

وعلّق محمد إمام على الفيديو قائلًا: "كل التقدير والاحترام للمستشار مرتضى منصور على حبك ودعمك.. بحبك جدًا وبشكرك على كلامك الجميل، بس مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ".

أحدث أعمال محمد إمام

يُعرض حاليا للفنان محمد إمام مسلسل "الكينج" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، وأحمد فهيم.