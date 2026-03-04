قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيق عكاشة يتوعد المتطاولين بإجراءات قانونية
جهاز الأمن القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المريض يصوم رمضان أم يفطر؟.. رد حاسم من المفتي
برلمانية: تأمين الطاقة الكهربائية إنجاز استراتيجي للدولة في زمن الحرب
لاريجاني: اغتيال خامنئي سيكون له ثمن باهظ على أمريكا
وزير التعليم العالي يؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ
3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة
الأردن: لا يوجد أي دبلوماسي إسرائيلي على أراضينا منذ حرب غزة
العراق يغرق في الظلام.. انقطاع تام للكهرباء بسبب هجوم سيبراني
لتنمية الطفولة المبكرة.. تنسيق مشترك بين القومي للأمومة والتضامن ومركز المعلومات
إسرائيل تقتل رحمان مقدم المتهم بتدبير محاولة اغتيال ترامب
محمد إمام يرد على مرتضى منصور: مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ

محمد بدران   -  
يارا أمين

أعرب الفنان محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن سعادته البالغة بسبب  مدح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في إمكانياته الفنية ونجاح مسلسله الأخير.

ونشر محمد إمام، مقطع فيديو للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إذا كان محمد إمام خليفة والده عادل إمام: "أقوى من عادل إمام، وعادل إمام يفرح إن ابنه أحسن وأقوى منه".

وعلّق محمد إمام على الفيديو قائلًا: "كل التقدير والاحترام للمستشار مرتضى منصور على حبك ودعمك.. بحبك جدًا وبشكرك على كلامك الجميل، بس مفيش أقوى من الزعيم في التاريخ".

أحدث أعمال محمد إمام

يُعرض حاليا للفنان محمد إمام مسلسل "الكينج" من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة محمد إمام، ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، وأحمد فهيم.

