البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عاجل | قتلى وأكثر من 140 مفقوداً في غرق فرقاطة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
ملك ريان

شهدت السواحل الجنوبية ل‍ـ سريلانكا صباح اليوم حادثاً بحرياً مأساوياً بعد غرق فرقاطة حربية إيرانية تُدعى IRIS Dena قبالة المياه الدولية بالقرب من مدينة جالي في المحيط الهندي، مما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات وعشرات المفقودين وسط جهود إنقاذ متواصلة. 

وقالت مصادر رسمية من وزارة الدفاع في سريلانكا إن الفرقاطة الإيرانية، التي كان على متنها حوالي 180 بحاراً، أطلقت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل أن تغرق بالكامل في المياه الدولية على بعد نحو 40 ميلًا بحريًا جنوب سريلانكا.  

وأعلن مسؤولون في البحرية السريلانكية أنه تم إنقاذ نحو 30 إلى 32 بحاراً من طاقم السفينة ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من جروح مختلفة، بينما يعكف رجال الإنقاذ على التمشيط بحثاً عن الباقين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد. 
 

وأفاد عدد من المصادر الدولية، بما في ذلك وكالة رويترز، أن ما لا يقل عن 78 بحاراً أصيبوا في الحادث، وأن أكثر من 100 بحار لا يزالون في عداد المفقودين حتى الآن، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ. 

وتناولت تقارير أخرى رقمًا أقرب إلى 140 مفقوداً بناءً على تقديرات أولية لعدد أفراد الطاقم الذين لم يتم تحديد أماكنهم بعد، رغم أن الأرقام قد تختلف بحسب المصادر الرسمية وغير الرسمية حتى لحظة كتابة هذا التقرير. 

ولا يزال السبب الدقيق وراء غرق الفرقاطة غير واضح حتى الآن، إذ لم تصدر السلطات الإيرانية بيانًا رسميًا مفصلاً توضح فيه ملابسات الحادث. بعض التقارير الأجنبية أشارت إلى احتمال تعرض السفينة لهجوم من غواصة أجنبية في المياه الدولية، لكن هذه الروايات لم تُؤكد بشكل رسمي من قبل سريلانكا أو إيران حتى الآن. 


 

وتحفظت السلطات السريلانكية على نشر تفاصيل دقيقة حول وجود جهة معينة وراء الحادث، مكتفية بالإعلان عن استمرار عمليات البحث والإنقاذ المكثفة بمشاركة السفن والطائرات التابعة للبحرية والجيش. 


 

يأتي هذا الحادث في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية في المنطقة، لاسيما في المحيط الهندي والشرق الأوسط، وهو ما قد يلقي بظلال من الشكوك حول ظروف وقوع الحادث، رغم عدم وجود تأكيدات رسمية تربط بينه وصراعات إقليمية معينة حتى الآن. 


 

ويراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات هذا الحادث البحري الخطير، خاصة مع تصاعد عدد المفقودين والضحايا المحتملين، بينما تتواصل جهود فرق الإنقاذ في سريلانكا لمعرفة مصير البحارة المتبقين على متن السفينة الغارقة. 


 

