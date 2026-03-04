حزب الله: إسرائيل الخطر الأكبر.. وخرق السيادة اللبنانية تجاوز الـ 10 آلاف انتهاك

أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل تمثل الخطر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان تشكل تهديدًا دائمًا للأمن الوطني.

خرق السيادة اللبنانية

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به “القاهرة الإخبارية”، شدد قاسم على أن الاحتلال الإسرائيلي يخترق السيادة اللبنانية بشكل مستمر، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تجاوزت أكثر من 10 آلاف خرق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت عن مقتل نحو 500 لبناني.

وأضاف أن إسرائيل هجَّرت أيضًا سكان أكثر من 85 قرية لبنانية؛ ما يعكس حجم الضرر الذي يلحق بالدولة والمواطنين على حد سواء.

وأشار نائب الأمين العام، إلى أن حزب الله، وافق على الحلول الدبلوماسية في أكثر من مناسبة، معتبرًا أن هذه المسارات كانت فرصة للدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الأراضي والمواطنين.

وأكد أن "المشكلة ليست في سلاح حزب الله، بل في الاحتلال الإسرائيلي وخرق السيادة بشكل دائم".

الدفاع عن السيادة وحماية المواطنين

وتطرق قاسم إلى عمليات الرد الصاروخية التي نفذها الحزب، موضحًا أنها جاءت كرد فعل على 15 شهرًا من الانتهاكات المتكررة التي قامت بها إسرائيل ضد الأراضي اللبنانية، مشددًا على أن الدفاع عن السيادة وحماية المواطنين هو ما يبرر مثل هذه الردود.

استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

واختتم قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار لبنان والمنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه احترام سيادة الدولة اللبنانية ووقف التجاوزات المستمرة.