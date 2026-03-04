جيش الإحتلال يشن غارات واسعة على المقرات الامنية في إيران

أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن قيام الجيش بشن غارات واسعة النطاق على مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإيراني وبداخله مقرات قيادة وجنود من كل أذرع المؤسسة الأمنية الإيرانية.

وكتب أدرعي على منصة اكس: "بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية أنجزت قبل قليل مقاتلات سلاح الجو موجة غارات واسعة النطاق على مجمع عسكري كبير تابع للنظام الإرهابي الإيراني شرقي طهران.





و أضاف: " يحتوي المجمع على مقرات قيادة لكافة أذرع المؤسسة الأمنية الإيرانية ورصد فيه نشاط لجنود النظام".





و تابع: "كشف جيش الدفاع النقاب عن مقرات القيادة المستهدفة فيما يلي:

- مقر الحرس الثوري

- مقر هيئة الاستخبارات

- مقر البسيج

- مقر فيلق القدس

- مقر القوات الخاصة للأمن الداخلي

- مقرات العمل السيبراني

- مقر وحدة الدعم وإحباط المظاهرات التابعة للأمن الداخلي





تمت مهاجمة المقرات عندما كان يتواجد فيها جنود للنظام الإرهابي الإيراني المسؤولين عن إدارة المعركة وتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ودول المنطقة، بالإضافة إلى قمع المواطنين الإيرانيين."





و قال: "واصل جيش الدفاع توسيع الضربة التي تستهدف كافة أجهزة النظام الإرهابي الإيراني في طهران".