السفير المصري ببيروت يشارك في اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع الرئيس اللبناني

شارك السفير علاء موسى سفير جمهورية مصر العربية فى بيروت فى اجتماع دعا إليه جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية سفراء دول اللجنة الخماسية، التي تضم إلى جانب مصر كلا من: السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، وذلك بهدف إطلاعهم على تداعيات التصعيد العسكرى الاسرائيلى ضد لبنان ورؤية الدولة اللبنانية للتعامل مع الظرف الدقيق الراهن.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ أنه وفي هذا الإطار، فقد استمع سفراء دول اللجنة الخماسية إلى الإجراءات التى أقرها مجلس الوزراء اللبنانى لضمان احتكار الدولة لقرارى السلم والحرب وبسط سلطتها على كامل الأراضى اللبنانية، وحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية الخارجة عن القانون.

وثمَن رئيس لبنان الدور المحورى الذى اضطلعت به اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان من أجل الخروج من أزماته المختلفة، مؤكداً أن لبنان يعول على دعم أصدقائه ويتطلع لتواصل الجهود المكثفة التى يبذلها أعضاء اللجنة من أجل دفع إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية ضد لبنان.