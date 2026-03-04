تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: مزراوي – يورو – ماجواير – لوك شو

خط الوسط: ماينو – كاسيميرو – مبويمو – برونو فرنانديز

خط الهجوم: كونيا – سيسكو

البدلاء: بايندير، دالوت، هيفن، كوكونكي، مالاسيا، فليتشر، أوجارتي، أماد، زيركزي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.