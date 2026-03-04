الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن إصدار حكم يوناني بحبس هاري ماجواير، مدافع فريق مانشستر يونايتد 15 شهرًا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن محكمة يونانية أصدرت حكما جديدا يتعلق بحادثة وقعت قبل أكثر من خمس سنوات في جزيرة ميكونوس، كان بطلها ماجواير، وأن المحكمة قضت بحبس المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لمدة 15 شهرا مع إيقاف التنفيذ، بعد إعادة محاكمة شملت اتهامات بالاعتداء غير الخطير، ومقاومة الاعتقال، ومحاولة الرشوة.

وأضافت أن الحكم الأولي صدر عام 2020، وكان أشد قسوة وهو 21 شهرا مع إيقاف التنفيذ أيضا، لكنه خُفّض في هذه الجلسة مع الإبقاء على صفة الإيقاف عن التنفيذ، ما يعني عدم دخول السجن فعليا طالما لم تحدث مخالفات جديدة، في المقابل ينفي ماجواير جملة وتفصيلاً التهم الموجهة إليه، وقد أكد فريقه القانوني عزمه على الاستئناف أمام محكمة أعلى في اليونان، وهو إجراء يُلغي – وفقا للقانون اليوناني – تنفيذ الحكم الحالي لحين البت في الاستئناف.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لملاقاة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.