الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام أهل طليقته بالتعدى عليه بالقاهرة ورفض أحد أفراد الشرطة تحرير محضر بالواقعة .

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (مالك شركة - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبسؤاله أقر بتضرره من (نجل خال طليقته) لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وكذا إحداث تلفيات بالسيارة ملكه وذلك أثناء تنفيذ حكم رؤية نجلته بتاريخ 27 فبراير الماضى بدائرة قسم شرطة حلوان، وأفاد بقيامه بتحرير محضر بالواقعة ونفى رفض أحد أفراد الشرطة تحرير المحضر، مؤكداً أن شقيقه القائم على النشر دون علمه .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه عقب نشوب مشاجرة بين الشاكى وطليقته حول رؤية نجلته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .