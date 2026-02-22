قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حوادث

وزير العدل يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة

إسلام دياب

أجرى المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الأحد جولة تفقدية بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء المدينة والوقوف على معدلات الإنجاز والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، ورافقه خلال الجولة مساعده الأول وعدد من مساعدي الوزير المعنيين.

وفي مستهل الجولة استمع وزير العدل إلى عرض تفصيلي من اللواء أ.ح - مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات العاصمة - نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول نِسب التنفيذ في مُختلف مكونات المدينة ومدى توافقها مع البرنامج الزمني المُعتمد، بما يضمن إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

كما استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة، حول البنية التحتية الرقمية للمدينة، والخدمات الرقمية المقدمة بداخلها.

وشملت الجولة التفقدية المجمع المركزي للمحاكم الذي يضم محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، إلى جانب مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة القضاء العسكري، وأكاديمية القضاة، ومحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، والمركز الدولي للتحكيم، ومسجد.


وفي ختام الزيارة، أعرب وزير العدل عن بالغ تقديره للجهود الوطنية المُلخصة التي تبذُلها القوات المسلحة وهيئتها الهندسية، في تنفيذ هذا الصرح القضائي المُتكامل، مشيدًا بما تحقق من معدلات إنجاز مُتقدمة في الأعمال الإنشائية والتجهيزية، مؤكداً أن مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، تُمثل نقلة حضارية نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء منظومة قضائية حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويُسرًا للمواطنين، بما يعكس المكانة الرفيعة التي تحتلها المنظومة القضائية في قلب الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وزير العدل قضايا الدولة مدينة العدالة العاصمة الإدارية

