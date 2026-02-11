وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد

أصدر وزير العدل قرارًا بإنشاء محكمة جزئية تسمى "محكمة بور فؤاد الجزئية" تتبع محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله أمام نادى جامعة بور سعيد بقسم أول مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بدلاً من مقر انعقاد جلساتها الحالي بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

جاء القرار بنقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بور سعيد الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد يميني محكمة بور فؤاد الجزئية الكائن شارع المعتصم بالله أمام نادى جامعة بورسعيد قسم أول مدينة بور فؤاد محافظة بورسعيد.

وإنشاء محكمة بور فؤاد للأسرة، ومكتب التسوية المنازعات الأسرية، يتبعان محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله - أمام نادي جامعة بور سعيد قسم أول مدينة بور فؤاد - محافظة بور سعيد، بدلا من مقر انعقاد جلساتها الحالي بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بالقضايا الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

وعلى محاكم الأسرة أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من قضايا أصبحت من اختصاص المحكمة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القرار، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب قرار الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة.