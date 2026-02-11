قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
حوادث

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد

وزارة العدل
وزارة العدل
إسلام دياب

أصدر وزير العدل قرارًا بإنشاء محكمة جزئية تسمى "محكمة بور فؤاد الجزئية" تتبع محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله أمام نادى جامعة بور سعيد بقسم أول مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بدلاً من مقر انعقاد جلساتها الحالي بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بنظر الدعاوى المدنية الجزئية وقضايا الجنح والمخالفات الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

جاء القرار بنقل مقر نيابة بور فؤاد وشرق التفريعة الجزئية التابعة لنيابة بور سعيد الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد يميني محكمة بور فؤاد الجزئية الكائن شارع المعتصم بالله أمام نادى جامعة بورسعيد قسم أول مدينة بور فؤاد محافظة بورسعيد.

وإنشاء محكمة بور فؤاد للأسرة، ومكتب التسوية المنازعات الأسرية، يتبعان محكمة بور سعيد الابتدائية، بالمقر الكائن شارع المعتصم بالله - أمام نادي جامعة بور سعيد قسم أول مدينة بور فؤاد - محافظة بور سعيد، بدلا من مقر انعقاد جلساتها الحالي بمحكمة بور سعيد الابتدائية، وتختص بالقضايا الواردة من دوائر أقسام بور فؤاد أول وثان وشرق التفريعة.

وعلى محاكم الأسرة أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من قضايا أصبحت من اختصاص المحكمة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القرار، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب قرار الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة.

وزير العدل وزارة العدل محكمة جزئية محكمة بور فؤاد الجزئية محكمة الأسرة

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

