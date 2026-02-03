وزير العدل يوقع مع النائب العام القطري اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وقد رحب في كلمته بالضيوف، مُشيدًا بمتانة وعُمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، تلى ذلك مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الجانبين، تعزيزاً لأُطر التعاون القضائي بين البلدين ودعماً لتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفق القواعد والممارسات الدولية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.