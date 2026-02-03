قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

وزير العدل يوقع مع النائب العام القطري اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية

المستشار عدنان فنجري وزير العدل
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة  الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام القطري والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.

وقد رحب في كلمته  بالضيوف، مُشيدًا بمتانة وعُمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، تلى ذلك مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الجانبين، تعزيزاً لأُطر التعاون القضائي بين البلدين ودعماً لتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفق القواعد والممارسات الدولية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزير والضيف الدروع التذكارية تعبيرًا عن التقدير المتبادل وترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.

المستشار عدنان فنجري وزير العدل

