وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية

استقبل اليوم الاثنين الموافق 2/2/2026 المستشار عدنان فنجري- وزير العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة وفدًا قضائيًا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية برئاسة القاضي الشيخ/ أحمد ولد سيد أحمد- رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والحسين الديه سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحضور المستشار عاصم الغايش- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومساعدي الوزير المعنيين.

وفي مُستهل اللقاء رحب سيادته بالضيف والوفد الُمرافق له، مُشيدًا بمتانة وعُمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، وتناول اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القضائية.

ومن جانبه أبدي رئيس المحكمة العُليا الموريتاني سعادته باللقاء وتطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات القضائية والقانونية وإعداد وتدريب القضاة من خلال برامج تدريبية متخصصة تنظمها وزارة العدل.

وفي ختام اللقاء أهدى الوزير إلى الضيف الموريتاني درع الوزارة التذكاري ترسيخًا لروح التعاون بين الجانبين.



