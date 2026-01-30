خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام “عامل”، بـ"الاشتراك مع آخرين" في سرقة كابلات إنارة (كشافات) من موقع تابع لوزارة العدل.

وتَلَت النيابة، كارت الحرز رقم (1/559 جزئي)، والذي تبين أنه عبارة عن كمية من الأسلاك الكهربائية، حيث أقر المتهم “إسلام” بأنها محل واقعة السرقة، وأنه قام بالاشتراك في ارتكابها مع متهم آخر يدعى “وليد”، من أحد المواقع محل البلاغ.

وبحسب ما ورد في أقوال المتهم “إسلام” خلال التحقيقات، فقد أقر بأنه كان يعمل في مجال الزراعة داخل الموقع محل الواقعة، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، عدا يوم الجمعة، وأنه كان برفقة المتهم الثاني في أثناء ارتكاب الواقعة الأولى، مستغلين طبيعة عملهما بالمكان.

وأضاف أن فكرة ارتكاب الواقعة راودته قبل شهر رمضان الماضي بيومين، بعد أن لاحظ قيام المتهم الآخر بقطع الأسلاك من الموقع، ثم أقنعه بالاشتراك معه مستغلًا مروره بضائقة مالية صعبة، خاصة مع احتجاز ابنته بالحضَّانة وحاجته لتوفير نفقات علاجها.

وأكد المتهم أنهما قاما بتنفيذ مخططهما الإجرامي بالفعل، حيث أقدما على سرقة الأسلاك وقطعها على مرتين، وبين أن الواقعة الأولى تمت قبل شهر رمضان بيومين، في وضح النهار، حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا، من داخل موقع اللاندسكيب التابع لوزارة العدل بالعاصمة الجديدة؛ بسبب تواجده الطبيعي بالمكان في إطار عمله.

وأوضح المتهم، أنه في أثناء تواجدهما بالموقع؛ استخدم المتهم الآخر “أداة حادة”؛ لقطع أسلاك وكابلات الكشافات المنتشرة بأرض اللاندسكيب، حيث تم الاستيلاء على كمية من تلك الكابلات، دون تحديد طولها بدقة.

وأشار المتهم إلى أن المسروقات تم إخفاؤها عقب السرقة داخل أتوبيس خاص بنقل العمال، كان متجهًا إلى الجراج، قبل مغادرة الموقع.

وأضاف أنه عقب عودتهما إلى محل إقامتهما؛ تم بيع الكابلات المسروقة إلى كل من “رجب” و"كريم"، بدائرة مركز العياط بمحافظة الجيزة، موضحًا أن سبب التعامل معهما؛ يرجع إلى وجود معرفة سابقة بينهما وبين المتهم “وليد حنفي”.

وأكد المتهم، أن المشترين كانوا على علم بأن الكابلات متحصلة من واقعة سرقة، وأنهم اعتادوا شراء تلك النوعية من المنقولات بـ"أسعار أقل من قيمتها الحقيقية"، مشيرًا إلى أن قيمة البيع بلغت نحو 600 جنيه، حصل هو منها على 300 جنيه فقط.

واختتم المتهم أقواله، موضحًا أن المبلغ الذي تقاضاه، تم إنفاقه على نفقات علاج ابنته، التي كانت محتجزة بالمستشفى لمدة 15 يومًا، على خلفية حالتها الصحية.

وأصدرت محكمة مستانف القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حكمها بتخفيف حكم حبس المتهمين من 3 سنوات لـ 6 أشهر لاتهامهما بسرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية المغذية لمصابيح إنارة المسطحات الخضراء، المملوكة لشركة العاصمة الإدارية والمرخصة لإنشائها للمنفعة العامة.