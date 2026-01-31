قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى
بورفؤاد .. غلق وتشميع محال فرز القمامة بممرات مساكن وزارة العدل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. غدًا
هل صيام يوم النصف من شعبان بدعة؟.. اعرف فضله وحكمه الشرعي
ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو
بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة
الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي
حوادث

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

جثة بالبحيرة
جثة بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، جريمة قتل مأساوية، راح ضحيتها زوج على يد زوجته طعنا باستخدام "مقص"، وذلك على خلفية مشادات وخلافات أسرية نشبت بينهما، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوصول شاب إلى المستشفى العام "جثة هامدة"، وبالفحص الأولي تبين وجود طعنات نافذة بأداة حادة أدت إلى وفاته فور وصوله.

على الفور، وجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجراها ضباط مباحث مركز رشيد، أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة المجني عليه، حيث تبين نشوب مشادة كلامية حادة بينهما بسبب خلافات أسرية.

 
تطورت إلى تشابك، قامت على إثره المتهمة باستخدام "مقص" وطعن زوجها، مما أسفر عن سقوطه قتيلا في الحال
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة لذات السبب

 كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "المقص" تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثة تحت تصرفها داخل مشرحة المستشفى العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وتوقيتها، مع سرعة استخراج تصاريح الدفن عقب انتهاء الإجراءات.

البحيرة محافظة البحيرة مدينة رشيد زوجة انهى حياة زوجها

