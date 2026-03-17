قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على موظفة داخل فرع تابع لإحدى شركات الإتصالات بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من المجنى عليها (موظفة بفرع تابع لإحدى شركات الإتصالات"مصابة بكدمات متفرقة" - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها داخل الفرع محل عملها عقب قيامها بغلق باب الفرع ومنعه من الدخول لانتهاء مواعيد العمل.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (نجار مسلح – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









