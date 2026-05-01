عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

تفقد الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق يرافقه الدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية مبنى العيادات الخارجية ووحدات صرف علاج الأورام وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وخلال الجولة اطمأن على انتظام العمل داخل العيادات الخارجية ومتابعة إجراءات تقديم الخدمة للمرضى بما يضمن سرعة الأداء وجودة الرعاية الطبية.

كما تفقد عميد كلية الطب وحدات صرف علاج الأورام مؤكداً على أهمية تيسير إجراءات صرف العلاج للمرضى، وتقديم الدعم اللازم لهم، مع الالتزام بكافة المعايير المنظمة للعمل.

وشدد على ضرورة استمرار تطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات جامعة الزقازيق.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية المستمرة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى.