محافظ مطروح يتفقد تطوير الكورنيش الشرقي ويوجه بحلول مرورية جديدة | صور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح أعمال تطوير الكورنيش الشرقي وشارع علم الروم يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والعميد ايهاب نافع مساعد المحافظ

أكد محافظ مطروح خلال تفقد الكورنيش الشرقي على أهمية إنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات خلف الرصيف، بما يساهم في تنظيم الحركة المرورية واستيعاب الكثافات المتوقعة خلال موسم الصيف، مشددا على توفير دورات مياه حضارية تليق بالمواطنين وزائري المدينة.

مع تنظيم كافة الفراغات وتنسيقها لطرحها ككافتيريات وغيرها بما يوفر مزيد من فرص العمل ،و كذلك تنسيق الأشجار على الكورنيش لإضفاء المظهر الحضارى

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير ورصف شارع علم الروم ، بعد الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية، خاصة بشبكة مياه الشرب، إلى جانب تركيب الإنترلوك، .كما وجه محافظ مطروح بدراسة حلول مرورية مبتكرة

مع دراسة استغلال الفراغات والأراضي غير المستغلة داخل المدينة، بالتعاون مع أصحابها، لتحويلها إلى ساحات انتظار للسيارات، بما يحقق عائداً اقتصادياً للملاك، ويساهم في الحد من التكدسات المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية .

رافق محافظ مطروح خلال الجولة اللواء محمد رجب رئيس مدينة مرسي مطروح والعميد أحمد الدسوقى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.