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اليابان ترحب باتفاق أمريكا وإيران وتتحفظ بشأن إرسال قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان ترحب باتفاق أمريكا وإيران وتتحفظ بشأن إرسال قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

رحبت الحكومة اليابانية بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الأعمال القتالية، معربة عن أملها في أن تسهم في استعادة أمن الملاحة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، إن بلادها تأمل أن يقود الاتفاق الأمريكي الإيراني إلى ضمان حرية وسلامة الملاحة في المضيق، بما ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة والأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن طوكيو لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن إرسال قوات من الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام المحتملة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع التطورات عن كثب وتقيم الأوضاع قبل اتخاذ أي خطوات.

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