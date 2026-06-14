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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
عبد الفتاح تركي

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر .. تستعد وزارة المالية في مصر لبدء صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الصرف وتخفيف التكدس على منافذ السحب المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان انتظام صرف المستحقات المالية لنحو 5.5 مليون موظف يعملون في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الوزارة بشكل دوري لتيسير حصول العاملين على رواتبهم الشهرية في مواعيد محددة، بما يضمن استقرار السيولة المالية للأسر العاملة في القطاع الحكومي.

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موعد صرف مرتبات يونيو 2026

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026، على أن يتم توزيع مواعيد الصرف على عدة أيام؛ لضمان عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد.

ويشمل الصرف، جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، مع توفير سيولة كافية في البنوك لتغطية احتياجات الموظفين خلال فترة الصرف.

زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2026

وفي سياق متصل، تستعد الدولة لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

مرتبات شهر مايو 2026

وتأتي هذه الزيادة؛ في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى الدخل للعاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة أعباء المعيشة والتغيرات الاقتصادية.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

يشمل جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق الزيادة الجديدة عددًا من الدرجات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة، وجاء على النحو الآتي:

  • الدرجة الممتازة: 14.900 جنيه بدلًا من 13.200 جنيه.
  • الدرجة العالية: 12.900 جنيه بدلًا من 11.200 جنيه.
  • مدير عام أو ما يعادلها: 11.400 جنيه بدلًا من 10.300 جنيه.
  • الدرجة الأولى: 10.800 جنيه بدلًا من 9.200 جنيه.
  • الدرجة الثانية: 9.500 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9.100 جنيه بدلًا من 8.700 جنيه.
  • الدرجة الرابعة: 9.300 جنيه بدلًا من 8.200 جنيه.
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9.100 جنيه بدلًا من 8.100 جنيه.
  • الدرجة السادسة: 8.100 جنيه بدلًا من 7.000 جنيه.

وتعكس هذه الزيادات توجه الدولة نحو تحسين هيكل الأجور بشكل تدريجي، بما يضمن رفع كفاءة الدخل الشهري للعاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

موعد صرف مرتبات ابريل

أماكن صرف مرتبات يونيو 2026

أوضحت وزارة المالية أنها أتاحت عدة وسائل لصرف مرتبات العاملين بالدولة خلال شهر يونيو 2026، بهدف تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وأمان، وتجنب التكدس في أماكن الصرف.

وتشمل أماكن ووسائل الصرف الآتي:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك المختلفة.
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة.
  • مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
  • المحافظ الإلكترونية لبعض الجهات الحكومية.

وتسهم هذه الوسائل في توفير مرونة أكبر للعاملين، وإتاحة خيارات متعددة للحصول على المرتبات في الوقت المناسب دون الحاجة إلى الانتظار أو التكدس.

أهمية تنظيم صرف المرتبات

يمثل تنظيم مواعيد صرف المرتبات خطوة مهمة في تعزيز الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث يتيح توزيع السيولة على أيام متعددة، ما يقلل الضغط على البنوك وماكينات السحب، ويسهم في تحسين كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.

المرتبات

كما أن ربط الزيادة الجديدة في الأجور بالموازنة العامة الجديدة يعكس توجه الدولة نحو استدامة تحسين الدخل بما يتماشى مع الخطط الاقتصادية طويلة المدى، ويعزز من قدرة العاملين على مواجهة التحديات المعيشية.

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