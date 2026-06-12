الضرائب تعلن عن أبرز مزايا تطبيق احتساب أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات

نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة؛ تتضمن تيسيرات لضريبة الأجور والمرتبات.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"؛ تحت عنوان " معلومات تهمك"، والتي تتضمن بيانات ومعلومات بشأن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضرائب على المرتبات.

وقالت مصلحة الضرائب إن منظومة الضرائب علي الأجور والمرتبات تحقق عددًا من المزايا والفوائد للممولين على المدى الطويل .

أبرز المزايا: