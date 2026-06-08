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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ننشر تفاصيل تعيين 24 قيادة جديدة بالجمارك.. مستندات

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تعيين 24 قيادة جديدة بمصلحة الجمارك المصرية في وظائف رؤساء إدارات مركزية ومديري عموم لاستمرار وتيرة العمل في المنظومة الجمركية.

وبحسب قرار وزير المالية والذي ينشر صدى البلد تفاصيله والمحدد برقم  ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٦ حيث تضمن تعيين 114 قيادة في وظيفة رئيس إدارة مركزية علي مستوي المناطق والمنافذ الجمركية المختلفة بخلاف 10 قيادات في وظيفة مديري عموم.

وينشر موقع صدي البلد تفاصيل القرار

تفاصيل القرار


وتنص المادة الأولى من القرار على أن يُكلف كل من السادة التالية اسماؤهم، الشاغل لوظيفة قيادية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفى العالية بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة.

- جمال محمد أحمد شعيب : رئيساً للإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- انتصار سلامة محمد الناغي : رئيساً للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

- نبيل على على بدر : رئيساً للإدارة المركزية لجمارك الواردات

والصادرات الجوية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

- لبنى عز الدين غريب محمد : رئيساً للإدارة المركزية للمعهد القومي للتدريب الجمركي بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات.

- محمد عطية عبد اللطيف مرسى : رئيساً للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- عمرو محمد فوزى زكى : رئيساً للإدارة المركزية للدعم الإداري بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

- محمود محمد عبد الله بخيت : رئيساً للإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

- أحمد عبد السلام إسماعيل عبد السلام : رئيساً للإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- شاهيناز عبد الله أحمد الحديدي : رئيساً للإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

- حسين محمد أحمد محمد : رئيساً للإدارة المركزية لخدمة كبار العملاء بقطاع العمليات الجمركية.

- مجدى كمال أحمد عيد : رئيساً للإدارة المركزية لجمرك اسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- عاطف السيد أحمد إبراهيم : رئيساً للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

- هشام إسماعيل العدوى إبراهيم : رئيساً للإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

- سامح السيد محمود الفرسيسي : رئيساً للإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.


وتنص المادة الثانية من القرار على أن يُكلف السيد طاهر بخاطره حامد أبو عمر الشاغل لوظيفة كبير باحثين من درجة مدير عام بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يُكلف السادة التالية أسماؤهم بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه بالمستوى الوظيفي مدير عام بذات المصلحة، ولحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمي للمصلحة

- محمد أحمد محمد عويضة : مديراً عاماً للإدارة العامة للحركة بالإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- محمد إبراهيم سعيد إبراهيم : مديراً عاماً للإدارة العامة للبحوث الفنية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة.

- أحمد محمد أحمد محمد : مديراً عاماً للإدارة العامة للتحليل والاستهداف بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بقطاع الالتزام التجاري.

- حسن فتحى حسن محمد : مديراً عاماً للإدارة العامة للوارد بالإدارة المركزية لجمرك إسكندرية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- علاء عبد الرؤوف حسين خليل : مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون القانونية بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

- نور الدين مختار محمد محمود : مديراً عاماً للإدارة العامة للرأي والعقود ومراجعة التشريعات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع شئون المصلحة.


- هيثم السيد محمد الأطروش :مديراً عاماً للإدارة العامة للمنافذ بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

- محمود عبد الحميد محمدى محمد :مديراً عاماً للإدارة العامة للصادر بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بالإدارة المركزية للمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية.

- نهى صبحى محمد السيد :مديراً عاماً للإدارة العامة للتمثيل الجمركي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

- الشيماء محمد بهى الدين شحاتة :مديراً عاماً للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى بالإدارة المركزية للتعاون الدولى بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.

أشرف عبد العاطى حسن أحمد :مديراً عاماً للإدارة العامة للمكافحة بالإدارة المركزية لدعم العمليات بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

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