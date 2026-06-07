وزير المالية: خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى 5%

استعرض أحمد كجوك وزير المالية، أهم التسهيلات الضريبية والجمركية التى تقدمت بها وزارة المالية إلى مجلس النواب لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والتيسير على المواطن والمستثمر.

قال كجوك، فى لقائه مع حزب مستقبل وطن، إن من أهم التسهيلات المستهدفة خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى ٥٪ نزولاً من ١٤٪ وإعفاء خدمات تجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، وخفض المدد والوقت الخاص بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات البورصة واستبدالها بضريبة دمغة بسيطة على أن تقل نسبتها عن الضريبة السائدة فى الوقت الحالى للمتعاملين من غير المقيمين، ومنح الشركات الجديدة التى تسجل بالبورصة المصرية مزايا ضريبية إضافية، وكذلك مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وغيرها من التسهيلات الضريبية والجمركية المطروحة.

وعرض حزب مستقبل وطن بعض التحديات التى تهم المواطن المصرى خاصة فيما يتعلق بالأعباء الضريبية على بعض الأجهزة الطبية المستخدمة فى علاج السكر لدى الأطفال.. وقد أوضح الوزير، أن هناك تجاوبًا فى هذا الشأن حيث نتبنى برنامج دعم ومساندة من خلال الموازنة العامة التى تتحمل الأعباء الضريبية والجمركية المفروضة على أجهزة الأنسولين المستخدمة فى علاج مرض السكر للأطفال وبما يسهم فى خفض تكلفة وأعباء تقديم تلك الخدمات لكافة الأطفال.

أدار اللقاء النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وحضره نواب الحزب ورؤساء اللجان النوعية.

كما حضر اللقاء أيضًا رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وعدد من مستشاري وقيادات مصلحة الضرائب.