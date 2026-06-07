قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطباق بـ 200 جنيه.. تحذيرات عاجلة من انهيار صناعة البيض
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع البرتغالي كارفالهال
هاني يونس: الدولة تمضي في خطة تنموية شاملة بالمدن الجديدة والمشروعات القومية
تضرر من قيام أشخاص بالتعرض لنجليه.. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية
هاني يونس: المحاور والطرق الجديدة شريان رئيسي للتنمية وربط المدن والمشروعات القومية في الجمهورية الجديدة
البنك المركزي يعلن قبول أدوات دين محلية بـ 103.6 مليار جنيه.. والفائدة ترتفع لـ 24.5%
أحمد موسى: مصانع عملاقة وفرص عمل بالملايين.. ومصر تواصل الإنتاج رغم أزمات العالم
كأس العالم 2026| منتخب مصر يتوجه إلى سبوكين مساء اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا
قاليباف: الحصار البحري علينا يجعل القواعد والمصالح الأمريكية أهدافا مشروعة
الحفني: سلامة الطيران أولوية.. وخطة وطنية شاملة لمواجهة مخاطر الطيور بمحيط المطارات
بمسارات تصل لـ 124 كم.. مدبولي يكشف موعد تشغيل "قطار أبو قير" بعد تحويله لمترو أنفاق عالمي
غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية: لم نسجل شكاوى من صعوبة الأسئلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توصية برلمانية بربط الإنفاق الحكومي بمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بـ مجلس الشيوخ ضرورة تطبيق آليات صارمة لربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، لضمان كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أعلى عائد تنموي.

وتشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، غدا الإثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية الاقتصادية بالمجلس بشأن  مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات العامة في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، ومن ضمنها  استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في موعدها المحدد بوصفها الضمانة الأهم لاتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مع التطبيق الصارم القاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع.

المؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة

كما تضمنت التوصيات، ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيحمتابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام، والتوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي بما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.

ونص التقرير علي أهمية إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والجاهزية عبر المنظومة الإلكترونية قبل إقرار أي مشروع استثماري، ترسيخا لمبدأ أولوية المشروعات ذات العائد التنموي الأعلى.

كما نص علي ضرورة إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الاستكمال والإنجاز الفعلي.

وأوصت اللجنة بإنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات والبرامج التنموية في ضوء تطورات البيئة الإقليمية والدولية، بما يصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظرف الطارئ.

لجنة الشئون المالية مجلس الشيوخ كفاءة الإنفاق العام الإنفاق العام البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نزل 2000 جنيه خلال ساعات.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

المعاشات

بزيادة 7%.. تفاصيل تعديلات «التأمينات والمعاشات» بعد تصديق الرئيس

أرشيفية

بعد استهداف بيروت.. حنظلة الإيرانية لسكان شمال إسرائيل: غادروا منازلكم فورا

أرشيفية

إيران تعترف لأول مرة: إصابة مجتبي خامنئي كانت أخطر مما أُعلن

رافينيا

رغم الفوز على مصر.. رافينيا: الجميع حزين لهذا السبب

ترشيحاتنا

صلاح

لوفرين يفتح النار على سلوت بسبب محمد صلاح

الاسكواش

أمينة عرفي تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

البرازيل

إصابة نجم السيليساو تثير القلق في البرازيل قبل انطلاق كأس العالم

بالصور

وفاة الممثل البريطاني باتريك جودفري نجم Ever After عن عمر ناهز 93 عامًا

باتريك جودفري
باتريك جودفري
باتريك جودفري

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد