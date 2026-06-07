مصر تبدأ مرحلة جديدة في التعليم الطبي المتقدم.. نواب البرلمان: مركز المحاكاة الطبية نقلة استراتيجية لبناء منظومة صحية عالمية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمشروع "مركز النيل الوطني للتميز في التعليم الطبي" كأول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، مؤكدين أنه يمثل خطوة استراتيجية فارقة نحو بناء جيل طبي مؤهل وقادر على مواكبة التطور العالمي في الرعاية الصحية.

وفي هذا السياق، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إنشاء أول مركز مصري للمحاكاة الطبية والتميز يعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تطوير التعليم الطبي، مشيرة إلى أن المشروع يعكس رؤية الدولة في الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية باستخدام أحدث تقنيات التدريب والمحاكاة العالمية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن المشروع يمثل تحولًا حقيقيًا في منظومة إعداد الأطباء والكوادر الصحية، لافتًا إلى أن الاعتماد على تقنيات المحاكاة الطبية يسهم في رفع كفاءة التدريب العملي وتقليل الأخطاء الطبية، ويعزز من جاهزية الكوادر لمواجهة مختلف التحديات داخل القطاع الصحي، بما يضع مصر على خريطة التعليم الطبي المتقدم إقليميًا ودوليًا.

خطوة تاريخية نحو بناء نظام صحي متكامل

من جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يمثل خطوة تاريخية نحو بناء نظام صحي متكامل يعتمد على العلم والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم الطبي لا يقل أهمية عن تطوير البنية التحتية الصحية، بل يعد الأساس الحقيقي لاستدامة جودة الخدمات الطبية وتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في التدريب والبحث العلمي الطبي.

واختتم النواب تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء "جمهورية جديدة" قادرة على تقديم خدمات صحية وتعليمية بمعايير عالمية، بما يحقق نقلة نوعية في مستقبل القطاع الصحي في مصر.