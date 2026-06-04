وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب لتلبية طلبات المواطنين

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث بعض الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات بالوزارة .

وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب أشرف مرزوق عزيز والنائبة عبير رخا والنائب عبدالرحمن بشاي والنائب عمرو فهمي والنائب مصطفى مريزق وضم أعضاء مجلس الشيوخ كل من النائبة وفاء رشاد والنائب محمد عبدالعليم الشيخ والنائب كريم إمام.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، مؤكدة حرصها المستمر على التواصل والتنسيق معهم للاستماع لبعض طلبات ومشكلات المواطنين فى دوائرهم المختلفة بالمحافظات للعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى الإدارة المحلية والوزارات المعنية .

وخلال الاجتماع استعرض السادة النواب عدداً من طلبات المواطنين فى دوائرهم وذلك فى محافظات القاهرة والأقصر ودمياط والإسكندرية والغربية وقنا وسوهاج وذلك فى ملفات رصف الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين حالة بعض الشوارع وتقنين أراضى الدولة لتخفيض الأسعار والتصالح على بعض مخالفات البناء والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيق الحضاري وغيرها فيما يخص طلبات التصالح ومنظومة المخلفات الصلبة والزراعية والمحميات الطبيعية وتحديث وإصدار الأحوزة العمرانية وإزالة المبانى المخالفة والخدمات المقدمة لبعض الفئات الأولى بالرعاية وتذليل بعض العقبات أمام الاستثمار وإزالة المعوقات الإدارية لجذب الاستثمارات فى بعض الصناعات التكاملية بجوار المصانع الكبرى فى الصعيد واستغلال المناطق الصناعية بما يساهم فى توفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتطوير بعض المجازر وإنشاء مواقف جماعية لخدمة المواطنين .

كما أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالجهود التى تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الملفات الخاصة بعمل الوزارة لتحقيق طفرة ودفع وتيرة العمل وبصفة خاصة في الملفات التى تهم المواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين فى تقنين الأوضاع فيما يخص ملفات التصالح والتقنين ، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع كافة المشروعات الخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية بالمحافظات للعمل على سرعة الانتهاء منها ورفع كفاءة الخدمات المحلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية والإدارات المختلفة بالوزارة، بما يساهم في تلبية طلبات المواطنين وتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية وحل مشكلات المواطنين .