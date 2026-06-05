وزير الأوقاف يستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث احتياجات المواطنين | صور

استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، منهم: النائب شادي الكومي؛ عضو مجلس النواب عن دائرة الجمالية، والنائب أحمد علي إبراهيم؛ عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، والنائب مجاهد نصار؛ عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، والنائب سامح شاور؛ عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، النائب محمد عبد الرحمن راضي؛ عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج – شبرا – بولاق أبو العلا.

كما استقبل وزير الأوقاف، النائب نصحي البسنديلي؛ عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والنائبة إيمان خضر والنائبة مروة هاشم؛ عضوتا مجلس النواب عن محافظة الشرقية، والنائبة يارا عزت شيبة إبراهيم؛ عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنائبة دعاء فتحي البنا؛ عضو مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور هشام عبد العزيز؛ رئيس مجموعة الاتصال السياسي بالوزارة، والأستاذ رفيق القاضي؛ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرصه على تعزيز التواصل مع السادة النواب والتباحث في ما يحملونه من الطلبات والمقترحات التي تعبر عن احتياجات أبناء الوطن بمختلف الدوائر، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات والعمل على تلبية الاحتياجات في كل ما يتاح لنا التشرف بتقديمه لخدمة أبناء الوطن الكرام.

تطوير النشاط المسجدي

نظمت وزارة الأوقاف برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، سلسلة من الندوات التثقيفية الموسعة بعنوان: "خطر الإدمان الرقمي وأثره على الأسرة"، ضمن سلسلة من الندوات التي تُعقد عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى، بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي، وترشيد التعامل مع المنصات الرقمية، وربط الخطاب الديني بالقضايا المعاصرة.

وقدم المشاركون في الندوات شكرهم وتقديرهم للوزير على عقد مثل هذه الفعاليات النوعية التي تناقش القضايا المجتمعية المهمة، لا سيما في أيام الجمعة للاستفادة من الأنشطة المسجدية والحضور الكثيف لرواد المساجد.

وأكدوا أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًّا من الحياة اليومية، بما تحمله من فرص واسعة للتعلم والتواصل ونشر المعرفة، مشددين على أهمية توظيفها بصورة إيجابية تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، بعيدًا عن الاستخدامات السلبية التي قد تؤثر في العلاقات الأسرية والاستقرار النفسي والاجتماعي.