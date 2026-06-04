وزير الأوقاف ينعى الشيخ وليد صيام إمام المسجد الأقصى

نعى الدكتور أسامة الأزهري -وزير الأوقاف- ببالغ الحزن والأسى، فضيلة الشيخ وليد صيام؛ إمام المسجد الأقصى المبارك، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض، وبعد مسيرة مباركة حافلة بالرباط الحق وبخدمة القرآن الكريم والدعوة الإسلامية، قضاها إمامًا وواعظًا ومعلِّمًا لكتاب الله تعالى، وملازمًا للمسجد الأقصى المبارك، مؤديًا رسالته الدعوية والعلمية بإخلاص وتفانٍ.

لقد مثّل الفقيد نموذجًا للداعية المخلص المرتبط ببيوت الله تعالى، فكرّس جهده لخدمة القرآن الكريم ونشر القيم الإسلامية السمحة، والرباط من أجل الله والوطن، وظل متفانيًا في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأهله، تاركًا أثرًا طيبًا وسيرةً عطرةً في نفوس كل من عرفه أو تتلمذ على يديه.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى علماء فلسطين وأئمة المسجد الأقصى المبارك ورواده ومحبيه ومرابطيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من رباط ووطنية، وأن يُلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾