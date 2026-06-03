أول تعليق من الأوقاف على مطالبتها من الزمالك بسداد 5 مليارات جنيه| خاص

قال د. أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة لن تعلق على أي معلومات مثارة في الوقت الحالي تتعلق بمطالبتها لنادي الزمالك بسداد 5 مليارات جنيه للحفاظ على أرض النادي بميت عقبة، مؤكدا أن الأمور حاليا في مرحلة التفاوض، ولا تعليق على يتداول بشأن هذه القيمة المالية.

وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن كل ما يثار حاليا على الساحة الإعلامية، يخرج من مسؤولي نادي الزمالك، وبالتالي هم مسؤولون عن تصريحاتهم، ولن نعقب إلا بعد انتهاء مرحلة التفاوض تماما.

تفاصيل عقد نادي الزمالك مع الأوقاف

وفي وقت سابق، كشف متحدث وزارة الأوقاف، أن الزمالك مرتبط مع وزارة الأوقاف بعقدين قانونيين يخصان أرض جامعة الدول العربية، الأول “عقد استبدال”، والثاني “عقد انتفاع”.

وأكد أن الأمور تسير بشكل قانوني ومنتظم بين الطرفين، وأن الزمالك ملتزم بسداد أقساط الأرض بالكامل على مدار 20 عاما، ولم يتبق سوى قسط واحد فقط مقرر سداده في أغسطس 2026.

ونوه بأن النادي “لم يتخلف عن سداد أي قسط منذ توقيع العقد”.

وأضاف المسؤول- وقتها- أن مساحة أرض الزمالك بموجب عقد الاستبدال تبلغ 91 ألفا و250 مترا مربعا، وسيتم انتقال الملكية الكاملة للنادي بشكل رسمي في أغسطس 2026 عقب سداد القسط الأخير.