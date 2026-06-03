الأوقاف تطلق اسم القارئ الشعشاعي على المسابقة العالمية للقرآن الكريم

قررت وزارة الأوقاف إطلاق اسم فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي على النسخة الثالثة والثلاثين من مسابقتها العالمية لحفظ القرآن الكريم وتفسير معانيه.

الاختبارات التحريرية للمتقدمين

وبموجب هذا الإعلان؛ تنطلق فعاليات التصفية التحريرية المركزية للمتنافسين الذين تطابقت عليهم الشروط والضوابط المعتمدة، حيث تقرر إقامة هذه الاختبارات بمسجد النور الكائن بحي العباسية، وذلك في الفترة الممتدة من يوم الإثنين الموافق 8 من يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 18 من يونيو لعام 2026.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لجهود الوزارة المستمرة في رعاية أهل القرآن والتشجيع على الغوص في دلالات الآيات ومقاصدها.

وبالتوازي مع المسابقة العالمية؛ كشفت وزارة الأوقاف رسمياً عن تدشين أعمال الامتحانات التحريرية المركزية الرامية لاختيار أعضاء المقارئ القرآنية للعام الهجري الحالي 1447 والميلادي 2026، والتي يستضيفها أيضاً مسجد النور بالعباسية في العاصمة القاهرة.

ووفقاً للجدول الزمني المنظم، ستبدأ اللجان في استقبال المتقدمين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 من يونيو، على أن تتواصل أعمال الاختبارات حتى يوم الأحد الموافق الثاني عشر من يوليو.

وتندرج هذه المنظومة الاختبارية ضمن الرؤية الشاملة للوزارة لتطوير الأداء الفني والارتقاء بمستوى التلاوة والتجويد داخل المقارئ المنتشرة في ربوع الجمهورية.

الفئات المستهدفة وضوابط الحضور

وأتاحت الوزارة الكشوف الكاملة المتضمنة هويات المترشحين الذين يمتلكون الأهلية القانونية لخوض هذه التصفيات، حيث تشتمل القوائم على فئات متنوعة من أبناء الحقل الديني والأكاديمي، من بينهم الأئمة العاملون بالوزارة، والواعظات المعتمدات، والخطباء الذين يعملون بنظام المكافأة، بالإضافة إلى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية المختلفة، وخريجي المراكز المتخصصة في إعداد محفظي كتاب الله.

وقد شددت وزارة الأوقاف على أهمية الحضور والانضباط الكامل بالمواعيد المقررة، حيث يتعين على كافة المتسابقين التواجد في مقر اللجنة بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحاً طبقاً لتواريخ أيامهم المدرجة بالجدول التنظيمي المعلن دون أي تأخير.



توجيهات للمديريات الإقليمية لضمان الشفافية

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لجميع مديرياتها الفرعية بمحافظات مصر، بضرورة التواصل المباشر مع المتسابقين المسجلة أسماؤهم بكشوف التصفية لتعريفهم بالتعليمات والإرشادات الحاكمة للعملية الامتحانية.

وأكدت على أهمية مراجعة الشروط بدقة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم يعزز قيم تكافؤ الفرص والنزاهة المطلقة بين جميع المتنافسين وتيسير كافة أعمال التصفيات المركزية.

وحددت الوزارة حزمة من الأوراق الثبوتية والاشتراطات التي لا غنى عنها، والتي يجب إحضارها شخصياً يوم الاختبار، وتتمثل في تقديم نسخة واضحة من بطاقة الرقم القومي مع ضرورة جلب أصل البطاقة الشخصية للاطلاع عليه والتحقق التام من شخصية المتسابق قبل دخول اللجنة.

أما فيما يتعلق بفئتي الواعظات وخطباء المكافأة، فيتعين عليهم تقديم بيان رسمي ومعتمد صادر من الإدارة التابعين لها يثبت استمرارهم في ممارسة العمل الفعلي حتى تاريخه، بينما يشترط على خريجي مراكز إعداد المحفظين جلب وثيقة رسمية من المديرية الإقليمية تؤكد تخرجهم من تلك المراكز مع كتابة سنة التخرج بدقة شديدة.

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة دعوتها لكافة المتنافسين بضرورة الالتزام بالمجموعات المخصصة لهم والتقيد التام بالموعد اليومي المذكور في الجداول المرفقة وتجنب التخلف عن الحضور، حرصاً على إنجاح أعمال اللجان التحريرية وظهورها بالشكل اللائق والمتميز.



