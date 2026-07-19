فرج عامر يشيد بزوجة محمد صلاح: ماجي صادق الأقرب إلى قلوب المصريين



أشاد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالسيدة ماجي صادق، زوجة نجم منتخب مصر محمد صلاح، مؤكدًا أنها تحظى بمكانة خاصة لدى جماهير كرة القدم المصرية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «زوجة محمد صلاح السيدة ماجي صادق اختيرت الأقرب إلى قلوب عشاق كرة القدم المصريين لأسباب كثيرة، وكانت خير سفيرة للزوجة المصرية في بريطانيا».

ولاقى منشور فرج عامر تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين أشاد عدد منهم بالدور الذي لعبته ماجي صادق في دعم محمد صلاح طوال مسيرته الاحترافية، وحرصها على الحفاظ على خصوصية أسرتها والظهور بصورة تعكس القيم المصرية



