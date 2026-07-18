بعد سنوات من الرحيل.. هل يعود محمد صلاح إلى روما؟

دخل نادي روما الإيطالي دائرة المنافسة على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

روما يتحرك لاستعادة نجمه السابق

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي روما بدأت تحركاتها لإقناع محمد صلاح بالعودة إلى صفوف الفريق، مستغلة العلاقة المميزة التي جمعت الطرفين خلال فترة اللاعب مع "الذئاب" إلى جانب نجاحه السابق في الدوري الإيطالي بقميص فيورنتينا.

ويأمل النادي الإيطالي في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي اكتسبها صلاح خلال مسيرته مع ليفربول ليقود الفريق في المرحلة المقبلة.

منافسة شرسة على ضم محمد صلاح

وبحسب موقع Football Insider، كثف روما مفاوضاته مع النجم المصري في ظل اشتعال المنافسة على ضمه بعدما أشارت تقارير إلى وجود عرض مالي ضخم من نادي بشكتاش التركي للحصول على خدمات قائد منتخب مصر.

ولا يتوقف الصراع عند روما وبشكتاش، إذ يواصل عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، فضلاً عن أندية أخرى في الدوري الإيطالي، متابعة موقف اللاعب تمهيدا للدخول في مفاوضات رسمية.

أرقام مميزة لصلاح بقميص روما

ويعد محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص روما خلال السنوات الماضية، بعدما خاض 83 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 34 هدفا وقدم العديد من التمريرات الحاسمة، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق في تلك الفترة.

كما توج صلاح بجائزة أفضل لاعب في نادي روما عن موسم 2015-2016 بعد المستويات المميزة التي قدمها قبل انتقاله لاحقا إلى ليفربول حيث واصل كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية والأوروبية.

هل تشهد الفترة المقبلة عودة صلاح إلى الكالتشيو؟

وتبقى عودة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي أحد السيناريوهات المطروحة بقوة خاصة مع رغبة روما في استعادة نجمه السابق، إلا أن حسم الصفقة سيظل مرتبطا بالمنافسة القوية من الأندية المهتمة وفي مقدمتها أندية السعودية وتركيا والولايات المتحدة إلى جانب أندية إيطالية تراقب تطورات موقف قائد منتخب مصر.