3 أسماء على طاولة اتحاد الكرة لاختيار المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي

بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم دراسة عدد من الأسماء المرشحة لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر الأوليمبي مواليد 2005، استعدادًا لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

وعلمت مصادر أن قائمة المرشحين تضم ثلاثة أسماء بارزة، هم محمد شوقي، ومعتمد جمال، ومحمد الشيخ، حيث يجرى المفاضلة بينهم لاختيار المدير الفني الأنسب لقيادة المشروع الجديد خلال المرحلة المقبلة.

الاستعداد المبكر

يأتي تحرك اتحاد الكرة في إطار الاستعداد المبكر لتكوين منتخب قوي من مواليد 2005، يكون قادرًا على المنافسة بقوة في التصفيات الأولمبية، مع وضع خطة متكاملة لإعداد الفريق على المستويين الفني والبدني قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

دراسة السير الذاتية

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة ملف الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من دراسة السير الذاتية للمرشحين والاتفاق على التصور النهائي للبرنامج الإعدادي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأوليمبي.