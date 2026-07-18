هيئة الاستثمار : توسعات "جارديان جلاس" بقيمة 20 مليون دولار تعزز صادرات الزجاج المصري

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين وتذليل أية تحديات تواجه توسعاتهم، مشيرًا إلى أن استمرار شركة "جارديان جلاس" في التوسع بالسوق المصرية يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، وذلك خلال لقائه مسؤولي الشركة لمتابعة خططها الاستثمارية والتوسعية في مصر.

وأوضح عوض أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، مؤكدًا استعدادها لاستكمال الترتيبات الخاصة بافتتاح التوسعات الجديدة فور تحديد موعدها، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

من جانبهم، استعرض مسؤولو "جارديان جلاس" مشروع التوسع الجديد باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون دولار، الذي يتضمن إنشاء خط حديث لطلاء الزجاج بتقنية التفريغ، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع الصادرات إلى أكثر من 50% من إجمالي الإنتاج، إلى جانب توفير نحو 30 فرصة عمل متخصصة، ودعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.