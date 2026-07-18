265 درجة تنسيق ثانوي تمريض الإسكندرية.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن فتح باب التقديم لمدارس التمريض الثانوية الفنية التابعة، وذلك بدءًا من يوم الإثنين ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ بمقر مدرسة التمريض بمستشفى دار اسماعيل للولادة.

واوضحت المديرية أن تقديم الأوراق طبقاً للشروط المعلنة من الوزارة بحد أدنى للمجموع ٢٦٥ درجة.

وتتضمن اختبارات القبول تقييم مهارات المتقدمين في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وسيتم إجراء اختبار هيئة لتقييم سماتهم الشخصية، بالإضافة إلى كشف طبي ونفسي شامل لضمان أهليتهم للمهنة.

المستندات المطلوبة

وأشارت المحافظة إلى أنه عند التقديم، يجب على الطلاب تقديم الأوراق التالية: طلب التحاق، صورة شهادة الميلاد، صورة شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام 2025/2026، و2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويُطلب تقديم 2 صورة شخصية حديثة للطالب، وشهادة حسن السير والسلوك، وإقرار من ولي الأمر بأن الطالب لا يُعد مقبولًا بشكل نهائي إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات وإعلان النتيجة، وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، يجب تقديم صورة الشهادة وشهادة معادلة من مديرية التربية والتعليم.