ننشر شروط وتفاصيل الالتحاق بمدارس التمريض في الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب القبول بمدارس التمريض بمراكز باريس، وبلاط، والداخلة، والفرافرة، للعام الدراسي الجديد 2026-2027، بناءً على الشروط والضوابط المحددة لضمان اختيار أكفأ المتقدمين.

شروط القبول

وقالت محافظة الوادي الجديد في بيان: يتعين على المتقدمين لمدارس التمريض في الوادي الجديد استيفاء مجموعة من الشروط، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، ويجب أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية عام أو أزهري للعام الدراسي 2025/2026، وبمجموع لا يقل عن 270 درجة، وسيتم القبول وفقًا لأعلى المجاميع، وبعد اجتياز اختبارات القبول والكشف الطبي والهيئة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي واحتياجات كل مركز إداري.

وتتضمن اختبارات القبول تقييم مهارات المتقدمين في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، وسيتم إجراء اختبار هيئة لتقييم سماتهم الشخصية، بالإضافة إلى كشف طبي ونفسي شامل لضمان أهليتهم للمهنة.

المستندات المطلوبة

وأشارت المحافظة إلى أنه عند التقديم، يجب على الطلاب تقديم الأوراق التالية: طلب التحاق، صورة شهادة الميلاد، صورة شهادة إتمام الدراسة الإعدادية للعام 2025/2026، و2 صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ويُطلب تقديم 2 صورة شخصية حديثة للطالب، وشهادة حسن السير والسلوك، وإقرار من ولي الأمر بأن الطالب لا يُعد مقبولًا بشكل نهائي إلا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات وإعلان النتيجة، وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، يجب تقديم صورة الشهادة وشهادة معادلة من مديرية التربية والتعليم.

وفي حالة القبول النهائي، سيُطلب من الطالب استكمال المستندات التالية: أصل شهادة الإعدادية، أصل شهادة الميلاد، 6 صور شخصية حديثة، تعهد بعدم الزواج خلال فترة الدراسة للبنات فقط، وتعهد الطالب بالتفرغ الكامل للدراسة.

مواعيد وأماكن التقديم

يتم التقديم بمدارس التمريض بالمراكز المذكورة، وقد تم تقسيم مواعيد التقديم حسب المجموع كالتالي:

20 و21 يوليو 2026 للحاصلين على مجموع من 280 إلى 275.

22 و23 يوليو 2026 للحاصلين على مجموع من 274.5 إلى 270.

25 و26 يوليو 2026 للمتخلفين عن المواعيد السابقة.

وتنوه محافظة الوادي الجديد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة واستيفاء جميع الأوراق المطلوبة لضمان قبول ملف التقديم.